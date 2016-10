Humor og skittkasting: Clinton- og Trump-boom for dem som selger politiske effekter

Kampanjene utgiftsfører innkjøp av effekter, men trenger ikke oppgi hvor stor del av inntektene deres som kommer fra salg av produkter som T-skjorter, caps, skjerf og jakkemerker. Det er imidlertid kjent at Obamas kampanje sopet inn 40 millioner dollar på dette for fire år siden.

Krasse angrep

Det kan være noe av drivkraften for en blomstrende kreativitet i kampen om å vinne velgernes hjerter - og noen av kronene deres. Til dels skinner den bitre tonen i valgkampen gjennom i enkelte av effektene. Dette gjelder særlig de uautoriserte produktene, men også de offisielle kampanjene markedsfører effekter med krasse angrep.

Donald Trumps kampanje

«Hillary i fengsel»

Donald Trumps kampanje selger for eksempel jakkemerker med teksten #Hillaryforprison. Blant tekstene: «Secret Server» og «Benghazi Cover-Up». Dette er hentydninger til skandalen med at Clinton brukte privat epost da hun var utenriksminister og anklagene om hemmelighetskremmeri rundt et terrorangrep mot et amerikansk konsulat i Libya.

Trump sa forøvrig i den forrige presidentduellen at Clinton ville vært i fengsel om han håndhevet amerikanske lover.

Trump-kampanjen selger også et bilklistremerket der Clintons initialer HRC har fått påskriften: «Hyklersk, råtten, skurkete.»

Donald Trumps kampanje

Clinton-kampanjen har hittil hatt færre effekter rettet direkte mot Donald Trump, men har lansert en T-skjorte, jakkemerker og bilklistremerke med påskriften «Kjærlighet trumfer hat». Dette er også et slagord mange tilhengere har skrevet på plakater under valgmøter med Clinton.

Hillary Clintons kampanje

Clinton-kampanjen har i lengre tid solgt en pute med brodert tekst: «En kvinnes plass er i Det hvite hus» - et ordspill på den amerikanske varianten av påstanden om at en kvinnes plass er i hjemmet.

Hillary Clintons kampanje

Puten var med allerede da Aftenpostens korrespondent i fjor sommer kåret sine favorittprodukter i valgkampen.

Kampanjene viser også snev av selvironi når de lager effekter. Clinton-kampanjen selger for eksempel en T-skjorte der en dressjakke for kvinner er påtegnet. De kaller den for The Everyday Pantsuit Tee - «hverdagsbuksedrakt-T-skjorten». Den spiller på Clintons forkjærlighet for en konservativ, forretningsmessig klesstil.

Hillary Clintons kampanje

Også i Trump-kampanjen tøyser man med egen kandidat. Et av Trumps favorittord er huge - som betyr enormt, digert, stort. Uttalen hans er imidlertid litt uortodoks, og du kan kan få kjøpt jakkemerker med påskriften #Yuge.

Donald Trumps kampanje

Vil Donald Trumps bruk av Bill Clintons gamle damehistorier skade Hillary Clintons valgkamp? Lytt til vår siste podkast i spilleren under, på SoundCloud, i iTunes eller fra vår RSS-strøm.

Aktivister går lengre

Enkelte aktivister som lager effekter, går mye lengre enn kampanjene i virkemidler og ordbruk. Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone og mannen bak nettstedet Infowars, konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, lanserte foran det republikanske landsmøtet en T-skjorte. Den minnet i utformingen om gammelt Obama-materiell. Bildet av Barack Obama var imidlertid byttet ut med Bill Clinton og teksten «Hope» - håp - var byttet ut med «Rape» - voldtekt.

Alex Jones

Andre effektprodusenter satser mer på humor enn på sinne. Blant annet kan man kjøpe toalettpapir med påskriften «På tide å tørke møkka vekk fra Washington». Synes du det blir for drøyt kan kanskje et jakkemerke med teksten «We shall overcomb» være et alternativ. Sangteksten mye brukt under borgerrettighetskampen er altså blitt til et slagord om hentesveis.

MIKE SEGAR / Reuters

Rogelio V. Solis / AP / NTB Scanpix

Trump eller Clinton? Ta testen og se hvem du er mest enig med