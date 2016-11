– Vet du, jeg fikk til og med et brev fra henne her om dagen, sier Estelle Liebow Schultz (98) mens øynene glitrer.

– Fra Hillary Clinton?

– Ja, hun hadde signert det og alt. Det sier mye om henne, at hun vil sende et brev til en gammel dame som meg midt i valgkampen!

Hvorfor presidentkandidaten har sendt et personlig brev til Estelle Schultz? Det kommer vi tilbake til.

98-åringen har pyntet seg til møtet vårt hjemme i stuen hennes i Rockville i delstaten Maryland. Selv om kroppen er i ferd med å svikte, er Schultz 100 prosent til stede. Svarene kommer kjapt, og hun spør og graver om likestillingens kår i Norge.

– Har dere hatt to kvinnelige statsministere, sier du? Det er bra. Nå er det på tide at vi også får en kvinnelig leder her i USA, sier hun og smiler.

Roosevelt og Obama er favorittene

Woodrow Wilson var landets president da hun ble født, i juni 1918. I Europa var Den første verdenskrigen ennå ikke avsluttet. Og i USA hadde kvinner ennå ikke rett til å stemme.

Det fikk de først to år senere, da en grunnlovsendring sikret stemmerett for kvinner i USA, slik de hadde fått det i Norge syv år tidligere.

Samme dag som det 19. grunnlovstillegget ble vedtatt, ble moren til Hillary Clinton født.

Like etterpå registrerte moren til vesle Estelle seg som velger og tok med seg datteren til valglokalet slik at hun fikk avlagt sin stemme ved valget i 1920.

– Selv stemte jeg for første gang i 1940, på Franklin Delano Roosevelt, og jeg har avlagt stemme ved alle nominasjons- og presidentvalg siden den gang. Roosevelt er fortsatt den beste presidenten vi har hatt i min levetid. Han og Obama, sier hun.

Kristoffer Rønneberg

Men det er ikke 98-åringens mangeårige bidrag til det amerikanske demokratiet som har gjort at hun har fått et brev fra Hillary Clinton. Brevet fikk hun fordi Schultz ble utgangspunktet for en av valgkampens mest sjarmerende nettsider.

– Jeg hørte at det var du som var inspirasjonen til hele prosjektet! skriver presidentkandidaten i brevet til 98-åringen.

Historier fra 70 lange liv

Prosjektet Clinton nevner, er dette:

På Iwaited96years.com har over 70 kvinner som ble født før 1920 sendt inn bilder og småbiografier for å fortelle sine historier. Nettsiden ble til da Schultz, som har hjemmehospice på grunn av en alvorlig hjertefeil og som kan dø når som helst, sendte inn forhåndsstemmen sin for tre uker siden.

Datteren hennes, Roberta Benor (68) tok et bilde og sendte det til sin egen datter, som igjen la det ut på Facebook sammen med en liten tekst som bestemoren hadde diktert.

Bildet av Estelle Schultz gjorde inntrykk på mange, og snart var det spredt over hele Facebook. Andre kvinner i godt voksen alder meldte seg og sa at de også hadde stemt. Og derfra var veien kort til å opprette en egen nettside.

– Det har vært en fantastisk opplevelse. Disse kvinnene har opplevd så mye, de har sett hvordan landet har utviklet seg og forandret seg. Og nå engasjerer de seg for å stemme på USAs første kvinnelige president. Det er flott å få være med på, sier Roberta Benor.

Privat

Var 45 år gammel da JFK ble skutt

Estelle Schultz, som ble født i Brooklyn, men som vokste opp i New Jersey, var 21 år gammel da Japan bombet Pearl Harbor og trakk USA inn i andre verdenskrig. Hun var 45 år gammel og midt i karrieren som skolelærer da John F. Kennedy ble skutt i Dallas i 1963.

I 1974, året da Richard Nixon trakk seg som president etter Watergate-skandalen, er Schultz 56 år gammel. Idet Sovjetunionen går i oppløsning og den kalde krigen tar slutt i 1980, er Schultz en pensjonist på 72 år.

Og i 2008, da hun var med på å velge Barack Obama til USAs første svarte president, var hun blitt 90 år gammel.

– Landet har utviklet seg enormt i løpet av min levetid. Det er blitt mye mer mangefasettert og variert, noe jeg synes er veldig positivt, sier Schultz, som legger til at hun synes fremmedfrykten som er blitt synlig i årets valgkamp er sterkt opprørende.

– Dette landet er bygget av immigranter. Slik har det alltid vært. Det er et land i kontinuerlig endring, sier hun.

Kristoffer Rønneberg

Legene har gitt henne kort tid igjen å leve

Estelle Schultz tror Hillary Clinton har potensiale til å bli en spesielt god president.

– Hun er råsterk, og hun har 30 års erfaring å bygge på. Jeg vet at hun er godt likt rundt om i verden, og vi trenger gode internasjonale forbindelser nå. Clinton kan også introdusere litt følsomhet i politikken som jeg tror enkelte menn mangler. Dessuten har hun solide ideer om politiske reformer, spesielt innen utdannelse og familiepolitikk, sier 98-åringen, som selv har en doktorgrad i pedagotikk.

Men Clinton får det ikke enkelt dersom hun skulle bli USAs første president, tror 98-åringen.

– Folk kommer til å bruke det mot henne at hun er kvinne. De gjør det allerede, bare se på denne valgkampen. Men det takler hun fint, sier Schultz.

For halvannet år siden fikk hun beskjed av legene om at hun hadde et halvt år igjen å leve. Datteren hennes mener at valgkampen har holdt henne gående.

– Nå håper jeg bare å se at hun blir valgt. Og kanskje til og med at hun blir tatt i ed i januar, sier Estelle Schultz med et smil som ikke kan annet enn å smitte.