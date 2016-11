– Jeg møter unge hver eneste dag som ikke aner noen ting om hiv-epidemien og hvordan de kan beskytte seg, sier Svetlana Izambajeva.

– Ingen har fortalt dem at epidemien allerede er her, blant oss.

Svetlana Izambajeva var den første russiske kvinnen som sto frem med sykdommen. Som 23-åring ble hun smittet etter en kort sommerforelskelse i 2003. Hun fikk høre at hun bare hadde noen år igjen.

To år senere stilte hun opp i skjønnhetskonkurransen «Miss Positiv» og ble kåret til Russlands vakreste HIV-positive kvinne.

Svetlana håpet at hennes åpenhet kunne hjelpe.

Mikhail Metzel / AP / NTB Scanpix

Russlands sjokkerende, glemte epidemi

Ti år senere kan vi si at Russland ikke lyttet til hennes advarsel. Hiv-epidemien er ut av kontroll:

220.000 russere har hittil mistet livet på grunn av hiv og aids. Hver uke dør over 520 mennesker.

Ved utgangen av 2016 er over 1,2 millioner russere registrert smittet. Det reelle tallet er høyere siden mange ikke lar seg teste.

Hver uke blir 7000 nye russere smittet, ifølge det føderale hiv-senteret.

Dermed er Russland et av landene i verden hvor hiv vokser raskest. Vekstraten er raskere enn de fleste landene i Afrika.

Den vanligste smitteårsaken er brukte sprøyter blant narkomane og smitte mellom heteroseksuelle par.

Bare 2 prosent skyldes smitte mellom homoseksuelle menn.

Millionbyen er to prosent HIV-positive

Denne uken fikk russiske TV-seere et sjokk.

Guvernøren i en av Russlands største byer Ekaterinaburg erklærte at 2 prosent av alle innbyggerne nå er HIV-positive.

– Det er like ille i de fleste andre store russiske byer, sa guvernøren.

– Vi må skjerpe den moralske dannelsen til våre medborgere, var første reaksjon til lederen i barne- og familiekomiteen i det russiske parlamentet.

– Vi kan også be om en bønn, kommenterte den uavhengige avisen Gazeta.ru oppgitt.

Sergei Chuzavkov / AP

Mener hiv er Guds straff

– Aids er en vestlig sykdom, sa den sovjetiske helseministeren i 1986 på russisk fjernsyn, som mente sykdommen ikke kunne spres i Russland som «hverken har narkotikamisbruk eller prostitusjon».

På 2000-tallet har den stadig mektigere russiskortodokse kirken fremstilt hiv som Guds straff mot homofile, narkomane og mennesker ødelagt av vestlig umoral.

Seksual- og prevensjonsundervisning i skolen er stoppet fordi det er «sexpropaganda». Kondombruk er syndig.

Privat

– De later som om russere ikke har sex

– Vi burde stoppet HIV-epidemien for lenge siden, men myndighetene har ikke ønsket å snakke om dette, sier Svetlana til Aftenposten.

Den frittalende og tøffe kvinnen er et eksempel på sterke og dyktige russiske kvinner som lykkes tross svært tøffe odds.

– I Russland snakker vi som om unge ikke har sex. Da blir det veldig vanskelig å få til forebyggende tiltak som prevensjon, sier Svetlana.

– Hva må gjøres?

– Det viktigste nå er at flere får medisiner.

YouTube

Rene sprøyter og kondomer er «vestlig hybridkrig»

I mars betegnet statsminister Dmitrij Medvedev hiv-epidemien som en trussel mot Russlands sikkerhet.

Siden den gang har myndighetene stemplet syv frivillige hiv-organisasjoner som «fremmede agenter» fordi de har mottatt vestlig økonomisk støtte.

– De deltar i en hybridkrig for å forandre vårt land. De ødelegger vår tradisjoner og verdier, sa den konservative sosiologen Ivan Konovalov ifølge Al Jazeera.

VLADIMIR KONSTANTINOV / X02820

Staten stopper arbeid mot hiv

Anti-AIDS senteret i Voronezj er blant de som nå er dømt.

– I praksis har arbeidet vårt stoppet opp, sier Elena Romanjak til Aftenposten. Hun har i 14 år jobbet mot epidemien.

– Nå må vi bruke alle våre krefter på å forsvare oss i retten, skrive brev og lage rapporter, i stedet for å hjelpe mennesker, sier Romanjak, og ber pent Aftenposten om å skrive at hun er en «fremmed agent».

Det er hun pålagt ifølge Putins nye svært strenge lover som har ført til antallet politiske fanger i Russland øker.

Andel kvinner med hiv er ekstra høy i Russland. En årsak er at gravide kvinner er pålagt hiv-testing. Smitten kommer fra utro menn.

Veronika Silchenko / TT / NTB Scanpix

– Bekjemper ikke hiv med moralisme

En av få som deler ute rene sprøyter til narkomane i Moskva, er Andrei Malysjev. Han er også stemplet som «fremmed agent».

– Det er absurd. Jeg er russer, har bare russiske venner og hjelper russere hver dag. Situasjonen er fortvilende, sier Malysjev til Aftenposten. Han koordinerer sosialarbeidet på gatene i Moskva til Fondet for helsevern og sosial rettferdighet.

– Det nytter ikke å bekjempe hiv bare med moralisme. Det som hjelper er enkle, rimelige tiltak som kondomer, kunnskap og rene sprøyter.

Svetlana vil bekjempe hiv med åpenhet

Seieren i skjønnhetskonkurransen i 2005 førte til at Svetlana traff sin nåværende mann. I dag er hun mor til to friske barn takket være medisinsk behandling.

Hennes første datter ble kastet ut av barnehagen da de ansatte oppdaget at moren var hivpositiv.

I tillegg har hun etter åtte rettssaker fått omsorgsretten for sine to mindreårige brødre etter at moren døde.

Hun, mannen og barna bor i en leilighet på 32 kvadratmeter i Kazan mens hun driver sin egen stiftelse mot narkotika og hivsmitte og jobber som psykolog.

– Jeg håper folk blir mer tolerante over hivsmittede. Da blir det lettere å bekjempe og forebygge epidemien. Vi har lukket øynene altfor lenge.