Om en drøy uke skal to sentrale karakterer i den ulmende Russland-skandalen vitne i Washington: tidligere fungerende justisminister Sally Yates og tidligere CIA-sjef John Brennan. De to har allerede varslet om at de kan komme til å si ting som er i strid med opplysninger som har kommet fra Det hvite hus, ifølge The Washington Post.

Yates fikk sparken kort tid etter at Donald Trump ble tatt i ed. Begrunnelsen var at hun nektet å forsvare innreiseforbudet hans. Bare få dager tidligere hadde Yates advart Trumps toppjurist i Det hvite hus om at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn løy om sine samtaler med den russiske ambassadøren, Sergej Kisljak.

Yates skulle egentlig vitne i mars i Represeantantenes hus, men høringene ble avlyst. Ifølge The Washington Post forsøkte Det hvite hus å blokkere Yates fra å vitne.

Nå får de folkevalgte likevel høre fra Yates, fordi det også pågår en etterforskning i Senatet. Yates vitnemål er satt til 8. mai.

I tillegg til Yates skal også James Clapper, som var Director of National Intelligence (øverste leder for alle etterretningsbyråene) under president Barack Obama, og tidligere CIA-sjef John Brennan, vitne.

Her er fem av de viktigste ubesvarte spørsmålene i Russland-saken:

1. Hvor mye, om noe, visste Donald Trump selv?

Små og store avsløringer om Trump-medarbeidernes forbindelser til Russland kommer nesten daglig i amerikanske medier. Det amerikanske etterretningsvesenet har allerede konkludert med at russerne ønsket at Trump skulle vinne valget. Det er imidlertidig svært uklart hvilken rolle - om noen - Donald Trump selv har spilt. Selv har han sagt at han «ikke har noen deals» i Russland. Trump var forsiktig med å kritisere Russland under valgkampen, og har ved flere anledninger uttrykt beundring for Vladimir Putin. Spekulasjoner i amerikanske medier spenner fra at Trump var en nytting men uvitende brikke, til at han har sterke, hemmelige bånd til russerne.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017

CARLO ALLEGRI, REUTERS / NTB SCANPIX

2. Var det samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland?

CNN meldte i mars at FBI hadde indikasjoner på at Trumpkampanjen «muligens koordinerte med russerne» når det gjaldt publisering av informasjon som var skadelig for Hillary Clinton. Russiske hackere offentliggjorde stjålne eposter fra det demokratiske partiet og Clintons kampanjeformann i flere omganger i løpet av valgkampen. Det har kommet frem i løpet av våren at Donald Trumps valgkampanjesjef Paul Manafort mottok store pengesummer som rådgiver for politikere og oligarker med tette bånd til Vladimir Putin i minst ti år, før han ble tilknyttet Trump-kampanjen.

3. Vil Flynn og Manafort beskytte Trump?

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har bedt om immunitet i bytte mot at han vitner til Kongressen og FBI. Flynn er også under etterforskning av Pentagon, etter at det ble kjent at han har unnlatt å oppgi at han fikk betalt av russiske oppdragsgivere da han søkte om sikkerhetsklarering. Foreløpig har ikke noen gitt etter for Flynns krav om immunitet. Paul Manafort har tilbudt seg å vitne frivillig.

Dersom de to tidligere medarbeiderne, som begge i praksis fikk sparken, sitter på skadelig informasjon, er det store spørsmålet om de fortsatt vil ha lojalitet til Trump når de er i vitneboksen.

CARLOS BARRIA, REUTERS / NTB SCANPIX

4. Har russerne noe på Trump?

En rapport full av skandaløse anklager utarbeidet av den britiske eks-spionen Christopher Steele ble offentliggjort av et amerikansk nettsted i januar. Rapporten var bestilt av Trumps politiske motstandere og inneholdt anklager om at russerne hadde informasjon de kunne bruke til å presse den amerikanske presidenten. Ingen av anklagene har siden blitt verifisert, men FBI-sjef James Comey har referert til rapporten.

5. Har Trump forretningsforbindelser til Russland?

Donald Trump har ikke offentliggjort sine skattepapirer og har haller ikke solgt seg ut av sitt store forretningsimperium. Han har overlatt styringen av selskapet til sine to sønner. Ingen vet imidlertid hvilke økonomiske bindinger Trump har, i form av lån eller investeringer. Trump utredet muligheten for å bygget et Trump Tower i Moskva midt på 2000-tallet, og arrangerte Miss Universe i den russiske hovedstaden i 2013.