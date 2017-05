Hundrevis av arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA

Ansatte ved Hanford Site fikk beskjed av sine overordnede tirsdag morgen lokal tid om å «sikre ventilasjon» og unngå å spise eller drikke.

Hartford Site er et stort utrangert produksjonskompleks for atomvåpen som nå er et anlegg for radioaktivt avfall. Det ligger om lag 275 kilometer sørøst for Seattle.

I en uttalelse fra det amerikanske energidepartementet heter det at de ansatte ved anlegget fikk beskjed om å evakuere, i tillegg til at arbeidere i områder som kunne bli påvirket, fikk beskjed om å holde seg innendørs.

–Vi er bekymret for at jorden som dekker jernbanetunneler i nærheten av et tidligere atomanlegg, har kollapset. Tunnelen inneholder radioaktivt materiale, heter det videre.

Foreløpig er det ikke meldinger om at noen er skadd og ingen tegn til at radioaktivt materiale har lekket ut.