Husbåt drev over Atlanteren til Irland. På innsiden fant kystvakten en håndskrevet beskjed.

Da båten ble bragt i land, kunne kystvakten konstatere at det ikke var noen om bord. Men inne i båten fant man tegn på at båten var forlatt med vilje i form av en håndskrevet beskjed.

«I, Rick Small, donate this structure to a homeless youth to give them a better life that Newfoundlanders choose not to do! No rent. No mortgage. No Hydro.»

BALLYGLASS COAST GUARD UNIT/FACEBOOK

Mannen bak signaturen, Rick Small, er ifølge canadiske CBC en canadisk miljøverner fra Thunder Bay. Small fikk en del oppmerksomhet i 2015 etter å ha tilbakelagt 700 mil til Newfoundland på en solcelledrevet sykkel.

TV-kanalen har ikke lyktes med å komme i kontakt med Small.

God stand

Michael Hurst i den irske Kystvakten sier til BBC at fartøyet var i relativt god stand. På innsiden var det tørt og det hang ledninger fra solcellepanelene i taket. Han sier den skrevne beskjeden kan tyde på at eieren ikke forventet at båten skulle nå så langt som over Atlanteren.

Facebook

Etter at den irske kystvakten la ut bilder av båten på Facebook, ble innlegget raskt plukket opp av lokale innbyggere i Newfoundland som straks begynte å legge ut bilder av fartøyet og fortelle om sine møter med eieren.

Båten skal sist ha blitt observert i Portugal Cove-St. Philip 30. september på østsiden av Newfoundland.

Den lokale seileren, Timothy John Ewart, sier ifølge BBC at han så husbåten og snakket med eieren i 2015.

Han sier Rick Small skal ha planlagt å seile over Atlanterhavet.

– Båtens styresystem bestod av kryssfiner boltet fast til et PVC-rør og motorene hadde knapt nok kraft til å bevege seg. Siste gang jeg så ham sto han oppå husbåten og dyttet seg ut med en planke.

Trolig har Small gitt opp prosjektet etter bare få kilometer.

«Han fant vel ut at Nord-Atlanteren ikke er en spøk», skriver en Facebook-bruker.

Avisen The National Post skriver at fartøyet har drevet 3100 kilometer over Atlanteren på mindre enn 45 dager. Det tilsvarer rolig gangfart.

Det er ikke uvanlig at vrakgods driver over havet og følger Atlanterhavsstrømmen til Irland. Mest kjent er kanskje det pensjonerte russiske cruiseskipet MV Lyubov Orlova som slet seg i 2013.

I britiske tabloidaviser ble det spekulert i om skipet var overfylt av kannibalrotter, men dette viste seg ikke å stemme og skipet skal nå ifølge Wikipedia ha sunket.