Hva avgjorde valget for deg? Vi spurte åtte som nettopp har stemt.

Hvis velgerne i Indiana fikk bestemme alene, kunne Donald Trump bestilt flyttebil til Washington forlengst. I Philadelphia, Pennsylvania, er derimot folk klare for å sende Hillary Clinton til Det hvite hus.

Clinton har ifølge de fleste målinger og analyser de siste dagene hatt medvind. Men Trumps tilhengere stoler ikke på målinger og medier og er seierssikre.

Lang kø på morgenen

Utenfor et valglokale i småbyen Lafayette i Indiana møtte folk opp før det åpnet klokken seks lokal tid. Allerede noen minutter etter seks var køen på flere hundre meter utenfor. Mange ga uttrykk for at de aldri hadde opplevd så lang kø, men etterhvert fikk folk gjort sin borgerplikt. For mange tok det over en time å få avlagt stemme. Reuters/Ipsos spår et oppmøte på 60 prosent på landsbasis. Det blir i så fall det høyeste siden 1968.

Kjetil Hanssen

– En negativ stemme

Jim Hartman fra Indiana stemte på Donald Trump.

– Jeg liker ikke alternativet. Det er en negativ stemme. Jeg vet ikke helt hva han vil gjøre, men jeg vet hva hun vil gjøre, sier han.

Hartman sier han heller mot den konservative siden politisk.

– Jeg vil ha en mindre stat. Jeg jobber i næringslivet og må daglig håndtere alle meningsløse krav og byråkrati staten pålegger oss, sier han. Han mener Clinton vil la staten ese ut.

– Og de mener det er best for folk, og det er greit nok det. Jeg er bare ikke enig, sier han.

Fakta: Valget USA holder presidentvalg 8. november. Kandidatene for de to store partiene er Hillary Clinton og Donald Trump. Samtidig står 34 av Senatets 100 medlemmer på valg og alle de 435 i Representantenes hus. Det er også guvernørvalg i noen delstater.

Lange køer også i Philadelphia

I Philadelphia var det også tirsdag morgen lange køer utenfor valglokalene da de åpnet klokken 07:00 lokal tid. Pennsylvania er blant delstatene som ikke tillater forhåndsstemming, og alle som vil delta ved valget, må derfor møte opp fysisk på valgdagen for å avlegge sine stemmer.

Domineres av demokrater

Selv om Pennsylvania er en vippestat, er Philadelphia en by som domineres av folk som stemmer på demokratene. En Trump-tilhenger vi fant i det sørlige Philadelphia, Harry Bonitch (52), ville ikke bli tatt bilde av, men han fortalte oss at han ønsker en president som kan føre til endringer for vanlige folk. – Vi har fått nok av politikere, sier han.

Kristoffer Rønneberg

Trofast demokrat

Louis Zulli i Philadelphia stemte på Hillary Clinton.

– Jeg har alltid stemt på demokratene, og jeg gjorde det også i år. Men sant å si stemte jeg mer imot Donald Trump enn jeg stemte for Hillary Clinton. Denne valgkampen har vart så lenge og har hentet frem det verste i mange av oss. Jeg er bare glad for at det hele nå er over, sier Zulli, som driver en klesbutikk for menn i Philadelphia.

Kjetil Hanssen

Liker ikke Clinton

Jenny Koch fra Indiana stemte på Donald Trump.

– Jeg utstår ikke Hillary Clinton. Jeg liker ham og synes han er en flink forretningsmann. Jeg er enig i mye av det han sier, ikke alt, men mer enn hos hans rival.

Hun liker ikke ting han har sagt om kvinner.

– Det hender folk sier ting de ikke mener, sier hun.

Kristoffer Rønneberg

– Trenger en «strong bitch»

Crystal Waters fra Philadelphia stemte på Hillary Clinton.

– Først og fremst ønsker jeg ikke en diktator i Det hvite hus, men jeg er også en sterk tilhenger av Hillary Clinton. Som kvinne støtter jeg tanken om en annen sterk kvinne ved makten. Noen sa her om dagen at vi trenger en «strong bitch» som president, og det er jeg helt enig i! Jeg tror hun har muligheten til å bygge broer over alle de stygge splittelsene mellom folk som vi ser i landet vårt i dag, sier Waters, som jobber på et sykehus i Philadelphia.

Kjetil Hanssen

– Noen utenfra Washington

Clem Strimel fra Indiana stemte på Donald Trump.

– Jeg synes det er på tide med noen som har bakgrunn fra næringslivet, som er opptatt av slike ting og ikke sitter fast i den hengemyren som Washington her vært i mange, mange år, sier Strimel.

Kristoffer Rønneberg

– Blir en nikkedukke

Lonnie Jones fra Philadelphia stemte på Jill Stein og Det grønne partiet.

– I nominasjonskampen støttet jeg Bernie Sanders, og jeg klarer ikke å få meg selv til å stole på Hillary Clinton. Hun kommer bare til å bli en nikkedukke for folkene som har den egentlige makten. Jeg vet at mange kommer til å bli irriterte på meg og at de kommer til å si at en stemme på Stein er en stemme på Trump, men det bryr jeg meg ikke om. Jeg må stemme ut fra det som er i hjertet mitt, sier Jones.

Kjetil Hanssen

Støtter Clintons politikk

Erin Hammerick fra Indiana stemte på Hillary Clinton og Trumps utsagn om kvinner er til dels årsaken.

– Jeg er kvinne, jeg støtter politikken hennes og jeg misliker mange av de tingene Donald Trump har sagt, sier Hammerick.

Kjetil Hanssen

– Skattene er høye nok

Matthew Edgman fra Indiana stemte på Donald Trump.

– Han står for mye av det samme som meg. Clinton vil øke skattene, og jeg synes skattene er høye nok. Jeg ønsker ikke at vi skal ta imot en masse syriske flyktninger. Vi har sett hvordan det har gått i Europa i land som Tyskland og Sverige. Han har ikke et langt politisk rulleblad, så jeg vet nok ikke hundre prosent hva han står for, men jeg har sett hennes og er ikke imponert, sier Edgman.

«Amerikas veikryss»

Indiana er i de fleste valg en republikansk bastion. Delstaten har tilnavnet «Amerikas veikryss» fordi mange av de store interstatlige motorveiene går nær delstatshovedstaden Indianapolis. Siden 1940 har velgerne her valgt seg en demokratisk presidentkandidat bare to ganger: Da Lyndon B. Johnson knuste Barry Goldwater i 1964 og da Barack Obama slo John McCain med ett prosentpoeng i 2008.

Det er her Donald Trumps visepresidentkandidat Mike Pence inntil videre bor i guvernørboligen i Indianapolis, der Secret Service for tiden har satt opp veisperringer på plenen.