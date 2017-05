Hver femte asylsøker til USA kommer fra Venezuela: Indianere ber onde ånder stanse Venezuelas president

Siden april har opptøyene mot Venezuelas sosialistiske president Nicolás Maduro kostet 46 personer livet. Den politiske krisen i Venezuela vokser i omfang. Landets regjering og president er ikke bare presset av intern opposisjon, men også omfattende kritikk fra naboland.

Torsdag annonserte USA sanksjoner mot åtte av landets høyesterettsdommere. Høyesterett har i denne krisen påtatt seg en politisk rolle på bekostning av nasjonalforsamlingen. Det betyr at disse dommernes eiendeler og eventuelle bankkonti i USA er frosset.

– På denne måten støtter USA folkets kamp for demokrati, heter det i en erklæring fra USAs finansminister Steven Mnuchin i en kommentar.

Onde ånder mot presidenten

Men nå møter også den venezuelanske regjeringen motstand på det åndelige plan. Den er lyst i bann av landets urbefolkning.

CARLOS EDUARDO RAMIREZ, SCANPIX/NTB

Ritualet ble utført av Liborio Guarulla, den tidligere guvernøren i Amazonas-staten. Tidligere denne måneden ble han den andre opposisjonspolitikeren som i år ble utestengt fra politisk arbeid, den forrige var presidentkandidat Henrique Capriles.

På onsdag tok Guarulla, medlem av stammen Baniwa, sin hevn ved å vedta en «Dabukuri». Ritualet kan tjene enten å tilkalle velstand og overflod, eller som en forbannelse som bringer lidelse og tap. Det var det siste som var tilfelle i denne saken. Med ansiktet malt og hodet kronet med fuglefjær, blåste Guarulla en håndfull støv inn i vinden ved en seremoni i byen Puerto Ayacucho, skriver The Guardian.

Han viste til at regjeringen brukte makt..

– Men jeg vil fortelle dem at jeg også har makt, og i dag påkaller jeg mine forfedres og min sjamans kraft, slik at «Dabukuri»-forbannelsen faller mot dem som har forsøkt å gjøre oss onde, sa han blant annet.

CARLOS BARRIA, SCANPIX/NTB

Knuser og plyndrer

For kort tid siden snakket president Maduro om at 2017 ville være året som innleder en ny økonomisk æra. Lite tyder på det.

Anslag for inflasjonen, som det er vanskelig å få oversikt over, varierer fra 350 til over 2000 prosent.

I 1980-årene hadde Venezuela det høyeste BNP pr. innbygger i Latin-Amerika, nå er de ikke engang på listen over de 10 høyeste, skriver Financial Times.

Folk mangler mat og sykehusene de mest vanlige medisiner. Det ene leder til det andre, som igjen fører til opptøyer.

Folke flest er desperate.

– Det var hundrevis av dem. De knuste glassdisken og kjøledisken. De tok absolutt alt, skinke, ost, melk, cornflakes og utstyr, forteller 65 år gamle Manuel Fernandes til Reuters.

Via en skjerm og overvåkingskamera ble han øyenvitne til at hans livsverk ble knust. Den 65 år gamle mannen er innvandrer til Venezuela fra Portugal, og i likhet med mange andre innvandrere driver han en liten forretning.

Ariana Cubillos/AP

– Jeg har brukt hele livet på dette. Min familie er helt avhengig, forklarte en av de andre kjøpmennene i Los Teques til Reuters.

De som har muligheten stikker fra Venezuela.

Flykter landet

Hele 23 prosent av dem som i fjor søkte om asyl i USA kom fra Venezuela. Folk som flykter fra dette landet utgjør den største gruppen som forsøker å komme inn i USA.

Til land som Spania er det nå flere med pass fra Venezuela som banker på døren, enn det er flyktninger fra Syria, skriver Financial Times.

Også nabolandene merker i økende grad desperate mennesker som flykter fra Venezuela. Det er blant annet utplassert soldater på grensen til Colombia.

Bryter med USA og naboene

I april varslet Venezuela at landet melder seg ut av Organisasjonen av amerikanske stater, fordi det mente at organisasjonen blandet seg inn i landets indre anliggende.

– Utmeldelsen er mest av symbolsk verdi. Dette er ingen Brexit akkurat, fordi Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) ikke er et økonomisk organ eller en frihandelssone, forklarte professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo til Aftenposten den gang. Hun er leder for nettverket for Latin-Amerika-forskning.