Hver gang de møtes i denne byen for å lage fred, sprenger noen en bombe. Men nå har Putin en plan.

Onsdag og torsdag prøvde Putins forhandlere for fjerde gang å få til en Syria-avtale i Kasakhstans hovedstad Astana.

Og før partene fikk sjekket inn på hotellet, skjedde det samme som så mange ganger før: Kraftige bomber eksploderte i flere opprørskontrollerte byer.

Bombeangrepene førte til at opprørernes representanter i Astana nektet å gå ut av hotellet.

– Hver gang vi skal ha samtaler for å stoppe volden i Syria, skjer det slike hendelser, sa FNs spesialutsending Staffan de Mistura oppgitt onsdag kveld.

Likevel skjer det nå ting i kulissene i Astana som gjør at flere mener det er håp for å stoppe blodbadet i Syria.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

Erdogan til Putin: – Vi vil forandre fremtiden

– Jeg er overbevist om at vi sammen vil forandre fremtiden til hele regionen, sa Tyrkias president Tayyip Erdogan da han møtte Putin i Sotsji samtidig som Syria-forhandlingene startet i Astana.

Forrige Astana-runde ble effektivt torpedert av syriske opprørsgrupper som finansieres og støttes av Erdogan.

Denne gangen ville Putin være sikker på at Erdogan var med på leken. Forholdet mellom «sultanen og tsaren» er nemlig langt mer komplisert enn de selv innrømmer.

I en telefonsamtale mellom Putin og Trump tirsdag, lovet Trump for første gang å sende en egen representant til Syria-forhandlingene ved assisterende viseutenriksminister Stuart E. Jones.

Det tolkes som et klart tegn på at også Trump har tro på Putins nye Syria-planer.

Sergei Grits / TT / NTB scanpix

Putins hemmelige Syria-plan

Torsdag lekket et utkast av russernes hemmelige Syria-forslag ut i den uavhengige russiske avisen Kommersant.

Det er dette dokumentet som partene nå studere på hotellrommene i Astana, og som Russland, Iran og Tyrkia støtter:

Kjernen i Putins Syria-plan er å opprette fire buffersoner i Syria mellom opprørerne og Assad-regimets styrker.

De «sikre sonene» skal være i Idlib-provinsen, nord for Homs, i østlige Guta og i sørlige Syria.

Grensene mellom de «sikre sonene» skal overvåkes av «utenlandske styrker».

Dersom partene blir enige i Astana, vil forhandlingene fortsette i FN-regi i Genève.

MUKHTAR KHOLDORBEKOV / REUTERS

Hvem skal overvåke de «sikre sonene»?

I den arabiske og engelske oversettelsen av planen er det uklart hvilke land som skal beskytte de sivile i «de sikre sonene».

Russland, Iran og Tyrkia omtales generelt som «garantister», men på dette vesentlige punktet omtales landene bare som «observatørstater».

Russerne håper at Trump vil stille med amerikanske styrker, noe USA allerede gjør i grenseområdene mellom kurdiske og tyrkiske grupper.

Putin: – Må stoppe blodbadet

Assad-regimet har tidligere nektet å godta slike «sikkerhetssoner».

Årsaken er at Damaskus mener dette vil være første skritt i en oppdeling av Syria.

Gassangrepene og massedrapene på sivile har imidlertid gjort det stadig mer belastende for Putin å være Assads store beskytter.

Ifølge Putin har Russland støtte fra både Trump, Erdogan og Iran for en slik plan.

– Vi mener alle at det er nødvendig å skape mekanismer som garanterer at blodbadet stopper og skaper betingelser for en politisk dialog, sa Putin etter møtet med Erdogan onsdag.

For bare en måned siden var Putin rasende på Trump og anklaget USA for «å øke faren for sammenstøt betydelig».

Hvor mange tusen sivile som har mistet livet i det russiske bomberegnet etter at Putin gikk inn og reddet Assad-regimet høsten 2015, er det ingen som vet.

– Vi regner med å få flere dokumenter godkjent denne gang, sa Putins forhandler Alexander Lavrentjev til Interfax.

Torsdag nektet imidlertid flere av de syriske opprørsrepresentantene å skrive under på noe som helst inntil videre.

På forhånd sa den russiske forhandlingslederen at man også håpet å få godkjent flere protokoller om håndhevelse av våpenhvilen, fangeutlevering og bevaring av kulturminner.

Femte Syria-samtale i Astana skal etter planen skje i begynnelsen av juni.