Ni av ti amerikanere følger med på valgkampen i hvert fall én gang i uken, ifølge en undersøkelse Pew Research Center publiserte tidligere i år. Og interessen vil øke i ukene frem mot valget.

Også i Norge har engasjementet vært stort for det amerikanske valget. Mye av informasjonen vi bruker for å lære om valget er hentet fra et knippe amerikanske medier. Hvem er disse mediene og hvor står de politisk?