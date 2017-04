I et krisemøte i FNs sikkerhetsråd onsdag rettet Nikki Haley, USAs FN-ambassadør, kraftig kritikk mot Russland for å ha forhindret at Syria tidligere ble straffet etter å ha gjennomført et gassangrep mot sine egne borgere.

Minst 100 mennesker ble drept i angrepet i Idlib-provinsen tirsdag, ifølge den tyriske presidenten Recep Tayyip Erdogan, skriver den tyrkiske avisen Yeni Safak. Bilder av døde og døende barn har skapt avsky over hele verden.

USA og en rekke andre land fastholder at gassangrepet ble gjennomført av syriske regjeringsstyrker.

– Hvor mange flere barn må dø før Russland bryr seg? spurte Haley i et innlegg i Sikkerhetsrådet mens hun viste frem bilder av døde syriske barn.

Haley langet ut mot russernes motstand mot å straffe Syria etter et gassangrep utenfor Damaskus i 2013, der flere hundre ble drept.

– Russland sto i veien for ansvarliggjøringen og tok en samvittighetsløs beslutning, sa Haley mens den russiske FN-ambassadøren satt og lyttet.

Se en video av talen hennes her:

After Syria attack, US Ambassador to UN Nikki Haley asks, "How many more children have to die before Russia cares?" https://t.co/lEfKhI1EWz — CNN (@CNN) April 5, 2017

Hinter om at USA kan straffe Syria uten FNs hjelp

Også president Trump var tydelig i talen etter gassangrepet.

– Disse avskyelige handlingene Assad-regimet har gjort er ikke noe vi kan tolerere, sa han på en pressekonferanse sammen med Kong Abdullah av Jordan utenfor Det hvite hus onsdag ettermiddag.

Det ble ingen avstemming i Sikkerhetsrådet om saken på onsdag, men Russland har kritisert resolusjonen og hintet om at landet også denne gang vil legge ned et veto og dermed forhindre at Assad fordømmes og straffes.

Obama-administrasjonen valgte – til tross for trusler om det motsatte – å unnlate å straffe Assad-regimet etter at Russland gjentatte ganger la ned veto mot tidligere resolusjoner i FN.

Den tiden kan være over, varslet Haley i sin tale i Sikkerhetsrådet i dag.

– Vi kan ikke lukke øynene våre for disse bildene. Vi kan ikke unngå å tenke på ansvaret for å handle, sa hun.

Og la til at USA nå vurderer å gå utenom FN-systemet for å straffe Assad.

– Når FN gang på gang mislykkes i å stå sammen om å handle, kan tiden være inne for enkeltstater å handle på egen hånd, sa hun.

Aftenposten forsøkte å få et ord med Haley idet hun forlot FN-bygningen onsdag ettermiddag, men hun unnlot å svare før hun satte seg i en stor, svart bil som ventet på henne utenfor.

Trump: Syria har krysset mange, mange røde linjer

President Trump hintet også om at USA kan ta affære mot Syria, noe han var sterkt imot etter det forrige gassangrepet i 2013.

– Tirsdagens angrep krysset mange, mange røde linjer, sa presidenten.

Hans utenriksminister, Rex Tillerson, har de siste dagene fått kraftig kritikk fordi han før helgen varslet at USA ikke lenger ønsket Assads avgang, men at det i stedet var «opp til det syriske folk.»

Tillerson unnlot til å begynne med å kommentere gassangrepet i Syria. Da han på tirsdag ble spurt om saken, snudde han ryggen til og gikk.

Tirsdag kritiserte Trump sin forgjenger, Barack Obama, for å ha vært for passiv i møte med Assad, sa han onsdag gjentatte ganger at det nå var hans ansvar å gjøre noe.

På spørsmål om hvilke konkrete handlinger han ser for seg, svarte han:

– Det kommer dere til å finne ut («you’ll see»).

I motsetning til sin FN-ambassadør valgte Trump å unnlate å nevne Russland i sine kommentarer til pressen på onsdag.