Ifølge ferske tall fra meningsmålingsbyrået Public Policy Polling (PPP) er begge de amerikanske presidentkandidatene blitt mer upopulære. Byrået påpeker at særlig presidentkandidat Donald Trump er historisk dårlig likt blant amerikanske velgere. PPP ønsket å finne ut hvor upopulær han er. Derfor er deres siste måling noe utenom det vanlige. De har bedt folk svare på om hva folk har best inntrykk av mellom Donald Trump og forskjellige upopulære eller ubehagelige ting.

Én av syv i partiet velger mygg

Trump er for eksempel 7 prosentpoeng mer populær enn mygg. Dette kan virke som en knapp seier, men det er særlig blant demokratiske velgere at de blodsugende insektene scorer bedre enn presidentkandidaten. Blant uavhengige velgere vinner Trump myggkampen med 51–38. Men til og med blant republikanere er det ca. én av syv som velger seg mygg fremfor Trump.

To tydelige Trump-triumfer

Trump er i målingen satt opp mot 11 antatt upopulære motstandere. Han slår to av dem forholdsvis klart: Veggdyr og byllepest. Her vinner han popularitetsmålingen med henholdsvis 22 og 26 prosentpoeng.

Fire mer knepne Trump-seiere

Trump slår fire av de tenkte motstanderne med litt færre prosentpoeng: Mygg (7), reklame i posten (4), karnevalsansatte (10) og Ryan Lochte (4). Lochte er svømmeren som løy om å ha blitt ranet under Rio-OL for å dekke over hærverk på en bensinstasjon.

Fakta: Valget USA holder presidentvalg 8. november. Kandidatene for de to store partiene er Hillary Clinton og Donald Trump. Samtidig står 34 av Senatets 100 medlemmer på valg og alle de 435 i Representantenes hus. Det er også guvernørvalg i noen delstater

Én uavgjort

Det er i målingen dødt løp mellom Trump og advokater som spesialiserer seg på personskade. Disse advokatene reklamerer gjerne tungt for sine tjenester og blir ofte kalt «ambulansejegere». Den amerikanske advokatforeningens regler forbyr verving av klienter på ulykkessteder.

Fire Trump-tap

Fire av de tingene som PPP har spurt velgere om, er mer populære enn Trump. Presidentkandidaten taper klart med 14 prosentpoeng for Duke University. Hvorfor universitetet er tatt med? Trolig fordi stereotypien er at studentene ved dette elitelærestedet er arrogante, snobbete og velstående.

Trump taper også knepent for offentlige toaletter (to prosentpoeng) og «Folk som i år 2016 legger igjen talemelding på telefon» (seks prosentpoeng) og midsetet på fly (tre prosentpoeng). Konkurransen om å slippe å sitte i midtsetet har visstnok hardnet de siste årene, og stadig flere amerikanske flyselskaper tar ekstra betalt for setevalg.

PPP stiller iblant velgerne utradisjonelle spørsmål. I vår sa fire av ti Trump-velgere i Sør-Carolina at de skulle ønske sørstatene hadde vunnet den amerikanske borgerkrigen.

Velviljen synker for begge

Hva sier målingen om det noe mer vesentlige spørsmålet om oppslutningen til Trump og Clinton? Trump ligger her bak med 5 prosentpoeng.

– Vi ser fortsatt at Hillary Clinton har en moderat ledelse nasjonalt. De eneste som vokser, er støtten til kandidater fra andre partier. Flere velgere vender seg til dem etter som velviljen overfor Clinton og Trump synker, sier PPPs Dean Debnam i en kommentar til målingen.

Ingen av de andre kandidatene når likevel opp i tosifret oppslutning. Liberalisten Gary Johnson får seks prosent, den grønne Jill Stein får fire prosent og den tidligere CIA-agenten Evan McMullin én prosent.

Obama kan avgjøre

Dean Debnam sier at Obamas - forholdsvis nyvunne popularitet - kan bli den viktigste utslagsgivende faktor i denne valgkampen.

– Velgerne liker kanskje ikke Hillary Clinton, men de vet at de liker Obamas retning for landet bedre enn Trumps, og det bidrar til å bringe dem til den demokratiske kolonnen, sier Debnam.

