Hvordan forklarer du barna at denne mannen vant USA-valget?

– Han er ikke alene om å bestemme ting, selv om han er blitt president. Det må man prøve å si til barna.

Det sier Ole O. Moen, professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo. Han er selv bestefar.

Tirsdag, på USAs valgdag, var han sammen med sin yngste datterdatter på åtte år. Hun hadde fått med seg mye om valget, Hillary Clinton og Donald Trump.

I går morges kom det overraskende valgresultatet brasende inn i nordmenns TV-stuer. Vi spurte USA-kjenneren til råds om hva man svarer barna kommer med spørsmål.

– Med så stort mediefokus som denne valgkampen har hatt, oppfordrer vi foreldre til å snakke med barna sine om valget. Det er viktig å trygge barna på at verden ikke over natten blir et farlig sted, sier fagansvarlig i UNICEF Norge Kristin Oudmayer i en pressemelding.

Oudmayer mener at å bruke skremmebilder kun nører opp under barns frykt.

Ærlighetens grenser

Ole O. Moen måtte berolige barnebarnet og si at det nok ikke blir atomkrig.

– Jeg er gammel pedagog selv, det er ingen enkel oppgave å formidle på en høflig måte hvorfor amerikanerne har valgt som de har valgt. Det er rett og slett et delikat spørsmål. Jeg er glad i USA og i amerikanerne som jeg har studert siden 1963, men nå er jeg flau, lei meg og bekymret, sier han.

– Men ærlighet har sine grenser, kanskje man må ty til noen hvite løgner og pynte på virkeligheten noe. Det er viktig å ikke lage et «worst case scenario» heller og skake opp ungene, sier Moen og legger til:

– Han er ikke alene om å bestemme ting, selv om han er blitt president. Det må man prøve å si til barna. Det er tross alt lagt inn i det amerikanske systemet en god del garantier som bremser ham fra å ha all makt.

Avhengig av samarbeid

– Presidenten kan ikke buse frem alene, han må snakke med andre, diskutere med andre, for så å komme frem til løsninger. Ikke ulikt hva familiemedlemmer gjør i et familieråd eller vennegjengen gjør når det skal lekes i friminuttet.

– I USA er man redd for at én skal bli for mektig, presidenten. På samme måte som at ikke én alene kan få bestemme alt på lekeplassen. Derfor står det i Grunnloven at statsmakten har tre grener. Den ene maktgrenen er Kongressen, som ligner Stortinget vårt og som lager lovene. Den andre maktgrenen er Presidenten som setter lovene ut i livet, og den tredje er rettssystemet ved Høyesterett, som avgjør om lovene er i samsvar med Grunnloven.

Alle har sine oppgaver og alle kan stoppe de andre, forklarer Moen.

Mye er nytt for Trump

– At Trump har sagt at han vil bygge mur mot Mexico, har mange barn fått med seg. Hva skal man svare som forelder hvis barnet spør om dette?

– Det kommer ikke til å bli noen kinesisk mur, men kanskje flere kortere barrièrer. Støttespillere rundt Trump har innrømmet at en del av det Trump sier, det mener han egentlig ikke, eller kommer ikke til å gjennomføres. Folk sier av og til noe i sinne eller hvis man blir fornærmet. Det er mulig noe barn kan kjenne seg igjen i, sier Moen.

– Hva med barn som undrer seg over om jenter ikke har den muligheten i USA?

– Unge jenter, i Norge som i USA, bør kanskje gjøres klar over, uten å avskrekkes av det, at det stilles større krav til dem enn til gutter på mange områder i samfunnet, også når det gjelder å skulle bli president, mener Moen og legger til:

– Tror du kona til Barack Obama, Michelle Obama, senere kan bli første kvinnelige president i USA?

– Hun er en flott dame, glup i hodet, tross ikke så mye politisk erfaring. De to har vært et strålende par i Det hvite hus. Men jeg vet ikke om det er realistisk at hun vil prøve på det.

Ønsket noe nytt

– Hvor farlig er det at Trump blir president, kan det påvirke oss i Norge og i verden?

– Uten å skremme barna igjen, men både Norge og USA er medlemmer i forsvarspakten NATO. Hvis noen av medlemmene utsettes for angrep er det en for alle, alle for en. Men Trump har sagt at han ikke uten videre vil hjelpe en broder i nød, dersom for eksempel Putin skulle finne på å bli aggressiv overfor et land rundt Russland, for eksempel i Baltikum. Det har skapt frykt i Baltikum.