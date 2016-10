Hvorfor er e-postsaken så alvorlig for Hillary?

E-postsaken har forfulgt Hillary i hele valgkampen. Hun ble etterforsket av FBI, som kom med hard kritikk, men konkludert med at det ikke var alvorlig nok til en tiltale.

I serien «Ask Ask» analyserer utenriksjournalist Alf Ole Ask de tre mest brukte argumentene fra Trump- og Clinton-leirene: Hvorfor er helse et så stort tema, hvorfor nekter Trump å offentliggjøre selvangivelsen?

E-postsaken er viktig fordi flere setter spørsmålstegn ved hennes troverdighet, hennes evne og vilje til å følge de reglene som gjelder.

Personer i Bush-administrasjonen har også brukt private e-postadresser, men aldri før har en person som vil bli president brukt private eposter i tjenesten i dette omfanget. Donald Trump har fått en god sak i valgkampen.

