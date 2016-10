Hvorfor er helse et så stort tema i presidentvalgkampen?

Hillary Clinton holdt skjult at hun hadde fått lungebetennelse. Historisk har presidenter holdt alvorligere lidelser som slag skjult for offentligheten. Nå er det utenkelig å velge en president uten at velgerne har innsyn i vedkommendes helse.

I serien «Ask Ask» analyserer utenriksjournalist Alf Ole Ask de tre mest brukte argumentene fra Trump- og Clinton-leirene: Hvorfor nekter Trump å offentliggjøre selvangivelsene, hvorfor maser Trump om noen slettede e-poster?

Når det kommer til helsespørsmålet, har Donald Trump brukt Clintons lungebetennelse for hva det er verdt. Nylig lanserte han en ny kampanjefilm med dette som tema.

