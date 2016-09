Den sagnomsuste feiden mellom ekteparet Clinton og deres plageånder på høyresiden har formet amerikansk politikk gjennom nesten et kvart århundre.

Men det var et øyeblikk for en tid siden da den giftige utviklingen i denne historien kunne ha vært endret, hadde det ikke vært for Hillary Clintons hang til hemmelighold. Dette skjedde en helg mot slutten av Bill Clintons første år som president, da førstedamen satte seg opp mot ektemannens rådgivere.