Tre dager igjen. Tre korte dager.

Hærene bak Donald Trump og Hillary Clinton jobber akkurat nå febrilsk på tastaturene sine, på telefonene sine og ute i felten for å få folk til stemmelokalene.

Politiske TV-reklamer begynner å bli gammeldags. En moderne valgkamp finner sitt fremste publikum på internett.

På Facebook og andre nettsteder blir velgerne møtt med annonser som er tilpasset dem og deres interesser. Merk deg ordet: Mikromålretting.

Beyoncé, Jennifer Lopez, Bon Jovi og Katy Perry er blant superstjernene som hjelper Clinton-kampanjen: Samtidig står Donald Trump nesten alene.

2,07 på strømpelesten

Det gjelder å nå individuelle velgere der de er. Og det gjelder å fortelle dem nøyaktig hva de trenger å høre for å få dem til å gjøre som du vil.

Brad Parscale, en 40 år gammel Kansas-mann som måler 2,07 på sokkelesten, er mannen Donald Trump har utpekt til å være generalen på den digitale slagmarken.

– Jeg bidrar med hundrevis av ulike tjenester for Trump-kampanjen, sier Parscale til Aftenposten.

For halvannet år siden utviklet han enkle nettsider for Donald Trump og familien hans. I dag er Parscale, som har null politisk erfaring fra før, Trump-kampanjens digitaldirektør.

Mens Hillary Clinton fortsatt i stor grad baserer seg på en grasrotorganisasjon der frivillige går dør-til-dør eller ringer til potensielle velgere, velger Trump å satse nesten utelukkende på TV-reklamer, store valgmøter og digital, målrettet reklame.

Den siste biten er Parscales ansvarsområde.

– Vår største utgiftspost er utvilsomt Facebook, sier Parscale, som også er en av få Trump-medarbeidere som har tilgang til presidentkandidatens Twitter-konto og som får legge ut meldinger på 70-åringens vegne.

Tall Aftenposten har hentet inn fra offentlige registere viser at Trump har betalt over 45 millioner dollar – rundt 370 millioner kroner – til markedsføringsselskapet Giles-Parscale, som 40-åringen driver sammen med en designer i San Antonio, Texas.

– Kandidatene vet utrolig mye om velgerne

Pengene brukes i stor grad på såkalt mikromålretting, altså markedsføring av ulike budskaper til ulike smågrupper av velgere. Parscale hyrer inn ulike småselskaper som kan utvikle skreddersydde annonser og reklamer til spesifikke velgernisjer.

– Kandidatene vet utrolig mye om velgerne. Ved å kjøpe tilgang til store databaser kan de få vite hvilket parti du tilhører, om du eier eller leier boligen din, om du har en bil, om du har barn i offentlig skole og hvilke veldedige organisasjoner du gir penger til. For å nevne noe, sier dataanalyseeksperten Meta Brown.

Privat

Småbarnsforeldre og skolepolitikk

Brown har skrevet boken «Data Mining for Dummies». Hun mener at mikromålretting var viktige bidrag til at Barack Obama vant presidentvalgene i 2008 og 2012.

– Han var blant de første som forsto hvilken makt som ligger i det å kunne tilpasse budskapet til ulike grupper. I dag er det mye vanligere, sier hun, og tilbyr noen eksempler:

– Si at du har små barn i skolealder. Da vil en presidentkandidat ha nytte av å kontakte deg for å fortelle om skolepolitikken sin. Det budskapet er ikke like relevant hvis du er barnløs eller har voksne barn, sier hun.

Mikromålretting, mener hun, er kommet for å bli.

– Tidligere kunne man bare sende ut massemeldinger av typen «Hei, Amerika, her er jeg og dette er mitt budskap.» Det kan man ikke lenger.

Hvor mange nordmenn ville stemt på Donald Trump? De aller fleste europeere blir «redde», «sinte», «triste» og «skuffede» ved tanken på Donald Trump som president i USA.

Hentet inn hjelp fra Brexit-rådgiver

For Donald Trump gir mikromålretting en mulighet til å nå ut direkte til de velgerne som Parscale og hans underleverandører fastslår vil ha størst sannsynlighet for å donere penger til kampanjen.

Han har også brukt over 5,3 millioner dollar på selskapet Cambridge Analytica, ifølge tall Aftenposten har hentet frem.

Selskapet havnet i rampelyset tidligere i år for å ha bidratt til at «leave»-siden vant i Brexit-avstemmingen, der britene bestemte seg for å forlate EU, tidligere i år.

Selskapet spesialiserer seg på såkalt psykografisk segmentering, der et marked deles opp i mindre nisjer.

Tidligere var dette forbeholdt markedsføring av produkter. Nå er det politikere som er produktet.

Republikaneren Ted Cruz benyttet seg også av Cambridge Analytica i år, noe som utvilsomt bidro til at flere stemte på ham i nominasjonskampen, sier toppsjef Alexander Nix i et intervju med magasinet Wired.

– Våre data lå til grunn for alle avgjørelser kampanjen tok – hvor de skulle bruke pengene, hvem de skulle nå ut til, hvordan de skulle nå ut til dem, hva de skulle si til dem, hvilke kommunikasjonsverktøy de skulle bruke og hvilke konkrete meldinger de skulle sende.

«Prosjekt Alamo»

50 millioner dollar til datadrevet markedsføring utgjør over en femtedel av Trump-kampanjens totale utgifter. Det er mye for en kandidat som så sent som i mai uttalte at data var «overvurdert» i politikk.

Parscale, i tett samarbeid med Jared Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka og som er en svært sentral figur i kampanjeapparatet, håper å ha bygget opp en database på 12–14 millioner e-postadresser innen valget er omme.

Evan Agostini / AP / NTB Scanpix

Databasen, som har fått kallenavnet «Prosjekt Alamo», inneholder også kredittkortopplysningene til 2,5 millioner amerikanere som hittil har sendt inn rundt 275 millioner dollar til Trump-kampanjen.

Ingen republikanere har klart å samle inn så mange smådonasjoner som Donald Trump. Beløp under 200 dollar utgjør rundt 24 prosent av kampanjens totale inntekter – Clinton ligger til sammenligning på 16 prosent.

Parscale gir altså Trump mye igjen for investeringen på 45 millioner.

Overtaler Clinton-velgere til å holde seg hjemme

Men de digitale utgiftene brukes ikke bare på mikromålretting for å sikre inntekter og stemmer ved valget.

Pengene brukes også på å overtale Clinton-velgere til å holde seg hjemme, innrømmer en sentral Trump-medarbeider i et oppsiktsvekkende intervju med Bloomberg Businessweek.

– Vi har tre operasjoner på gang der målet er å undertrykke velgeroppslutningen, sier Trump-medarbeideren.

Velgergruppene de prøver å nå på denne måten? Idealistiske hvite velgere/Sanders-tilhengere, afroamerikanere og unge kvinner.

Ved å målrette annonser inn mot disse gruppene på Facebook og andre plattformer, håper de å gi dem et så dårlig inntrykk av Hillary Clinton at de lar være å stemme.

Sanders-tilhengerne, for eksempel, blir servert annonser som forteller om Wikileaks-avsløringene om Clinton-kampanjens eposter. Afroamerikanere, på sin side, blir minnet den gangen Clinton brukte det nedsettende uttrykket «superpredators» om unge, svarte menn.

Overfor Aftenposten ønsker Brad Parscale hverken å bekrefte eller benekte at deler av budsjettet brukes på å undertrykke motstanderens velgeroppslutning.

Clinton sendte tilbud om «kvinnekort» etter Trump-kritikk

Clinton-kampanjen bruker også mikromålretting. Tidligere i år, for eksempel, etter at Trump beskyldte henne for å «bruke kvinnekortet» i valgkampen, bestemte kampanjen hennes seg for å bruke det til sin fordel.

– I ukene etterpå ble målrettede annonser sendt til kvinner med tilbud om å kjøpe et eget «kvinnekort» fra Clinton-kampanjen. Det var et smart trekk, sier Meta Brown.

I motsetning til Trump-kampanjen er Clinton også svært opptatt av tradisjonelt grasrotarbeid. Mellom en pizzarestaurant og et forsikringsselskap i utkanten av Las Vegas finner vi ett av de 16 lokalkontorene Clinton-apparatet har opprettet bare i delstaten Nevada.

Kristoffer Rønneberg

– Hei, det er fra Clinton-kampanjen her!

Angela Knight smiler så det høres i stemmen hennes. Foran henne ligger en liste med navn og telefonnumre. Rundt henne sitter rundt 15 mennesker, også de med hver sin telefon til øret.

Både vinduene ut mot parkeringsplassen og veggene innvendig er dekket av hjemmelagde og ferdigproduserte plakater som minner om hvorfor de er kommet hit: For å sende Hillary Clinton til Det hvite hus.

Alle sitter med navnelister og manus. I dag er målet å finne frivillige i området som kan bli med ut for å banke på dører dagen etterpå.

Clinton-kampanjen har arvet mye av Obama-folkenes kunnskap. Analysesjefen hennes, Elan Kriegel, hadde en tilsvarende jobb for presidenten for fire år siden.

Kristoffer Rønneberg

– Ulike manus til ulike velgertyper

– Vi vet hvem vi skal ringe til og hvilke dører vi skal banke på. Våre frivillige har ulike manus for ulike velgertyper, slik at man tar opp temaer som er relevante for personene vi ringer til, sier Miguel Ayala, Clinton-kampanjens pressesjef i Nevada.

Angela Knight illustrerer ved å vise frem et kart over nabolaget hun skal besøke dagen etterpå. Noen av husene er merket med en prikk – det er husene de skal besøke, stedene der sannsynligheten er størst for å finne en person som kan overtales til å stemme på Hillary Clinton på tirsdag.

– Det kartet får du ikke ta bilde av! humrer Ayala.

Nevada er en av de såkalte vippestatene i den amerikanske valgkampen. Hver stemme teller, og resultatet forventes å bli svært jevnt. Aftenposten vet at et antall Clinton-tilhengere i nabostaten California, en trygg delstat for demokratene, jevnlig reiser over til Nevada for å bistå i grasrotarbeidet.

De treffer sjelden Trump-medarbeidere på bakkeplan. Mens Clinton har en hær på over 800 ansatte og tusenvis av frivillige, teller Trumps stab kun en tiendedel av dette.

De siste målingene fra Nevada viser tilnærmet dødt løp mellom Donald Trump og Hillary Clinton.

Helt fra barndommen var Donald Trump en bølle: som annenklassing ga han musikklæreren et blått øye.

Bruker mer på Facebook enn på Google

Grasrotarbeid er likevel bare én arm av Clinton-kampanjens velgerfrieri.

Meta Brown anslår at 69-åringen har ansatt opp mot 100 personer til å sitte i hovedkvarteret i Brooklyn for å jobbe med de enorme informasjonsmengdene de har samlet inn og å tilpasse ulike budskap til ulike velgere.

Hvor stor del av Clintons budsjett som brukes på dette, er uvisst.

– Men det er en betydelig andel, det er sikkert, sier Brown.

I år vil kandidatenes utgifter til reklame på Facebook trolig overstige hva de bruker på Google-annonser. Det skyldes i stor grad Facebooks mulighet til å målrette budskap direkte til enkeltindivider.

– Men den beste måten å nå ut til folk på, er å snakke med dem direkte. Ansikt til ansikt. Det er den eneste måten du kan finne ut av hva folk egentlig bryr seg om, sier Angela Knight.

Før hun trykker på skjermen på telefonen sin og ringer opp en ny Clinton-tilhenger.