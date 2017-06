Hyttenaboene ante ikke at elektrikeren var eks-fallskjermjeger. Da endte hyttefesten ved Moskva i en katastrofe

En 21 år gammel jente var den eneste av de ti hyttenaboene som overlevde lørdagsfesten.

Hyttefesten var i datsja-sameiet «50 år siden Oktoberrevolusjonen» i landsbyen Redkino, 10 mil nord for hovedstaden.

Russere fleste har imidlertid neppe fått med seg massakren som den tidligere fallskjermjegeren begikk. Saken ble nemlig bare nevnt som en melding i Russlands to viktigste TV-nyhetssendinger, som er den viktigste informasjonskilden til de fleste russere.

Tver politidistrikt – pressefoto

– Jeg er fallskjermjeger!

Klokken hadde passert midnatt lørdag og deltagerne var godt beruset da naboene kom inn på hvor de hadde tjenestegjort da de var i militæret.

– Jeg gjorde tjeneste som fallskjermjeger, sa en av naboene, en nyinnflyttet elektriker fra Moskva. Så la han ut om hvor hard trening han hadde gjennomgått.

Fallskjermjegerne er den russiske hærens stolthet, og de gjør seg bemerket hver sommer med en ellevill fyllefeiring i parker og fontener over hele Russland.

– Kom igjen. Du har vel ikke tjenestegjort noe sted. Du ser ikke ut som en som har vært fallskjermjeger, svarte en av naboene,

Da gikk elektrikeren sin vei, ifølge tabloiden Komsomolskaja Pravda. Versjonen er basert på politikilder som har avhørt gjerningsmannen og den eneste overlevende, som ifølge politiet «overlevde på mirakuløst vis».

Etter en stund dukket han opp igjen med et Saiga jaktgevær i hånden.

– Nå skal jeg vise dere hvordan jeg kan skyte, sa eks-fallskjermjegeren.

EDUARD KORNIYENKO / REUTERS

Massakren varte lenge

Fire kvinner og fem menn ble drept i massakren som fulgte. Skytingen startet inne i hytta, hvor tre kvinner ble funnet drept. Mennene ble funnet utenfor hytta, hvor de ble drept da de prøvde å komme seg unna.

21-åringen som overlevde, klarte å gjemme seg under et teppe i huset og fikk ringt politiet.

Det var allerede begynt å bli lyst da en lokal politimannen kom og krøp frem til hytta. Da så han at gjerningsmannen var i ferd med å legge ofrene på rekke og rad.

Drapsmannen overga seg uten å gjøre motstand.

20 ganger høyere drapsrate enn Norge

Ifølge det russiske innenriksdepartementet blir det registrert om lag 12.000 drap i Russland årlig.

70 prosent av alle drap i Europa skjer faktisk i Russland, selv om bare 19 prosent av den europeiske befolkningen bor der.

Drapsraten er om lag 20 ganger høyere enn Norge og dobbelt så høy som i USA.

Blant årsakene er at over 20 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Alkoholproblemene fortsatt er enorme – og det finnes mange våpen tilgjengelig.

Elektrikeren og eks-fallskjermjegeren var ifølge Mk.ru arbeidsledig og forsørget sin 90 år gamle mor.

Tver politidistrikt – pressefoto

Kreml-nyhetene tonet ned massakren

I søndagsnyhetene i Russland ble hyttemassakren, hvor eks-fallskjermjegeren drepte flere mennesker enn London-terroristene, tonet kraftig ned.

I hovednyhetssendingen til Dimitrij Kiseljov på Rossija 1 ble eks-fallskjermjegerens hyttemassakre nevnt med én setning i løpet av en to timer lang sending.

Resten av nyhetene gikk stort sett til å omtale massakren i London og Putins opptreden på en økonomikonferanse i St. Petersburg og Putins besøk i Paris tidligere i uken.

Det samme skjedde også på nyhetssendingen Vesti.

De fleste russere som ikke leser nettaviser eller følger med på de mindre TV-stasjonene, fikk dermed ikke med seg massakren, som skjedde like i nærheten av hovedstaden Moskva.

