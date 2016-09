I 1944 tok han imot Anne Frank i Auschwitz. Nå stilles han for retten som medskyldig i drap på 3681 mennesker.

Hubert Zafke jobbet som sanitetsoffiser i den nazistiske konsentrasjonsleiren Auschwitz fra 15. august til 14. September i 1944. Han er ikke tiltalt for å ha drept noen, men for å ha bidratt til at drapsmaskineriet i leiren fungerte, ifølge nyhetsbyråene AP og Reuters.

Blant annet hevder påtalemyndigheten at han pumpet inn gass i kamrene der jøder og andre ble drept, i tillegg til at han behandlet kvinnelige fanger og SS-vakter. Påtalemyndigheten mener at Zafke var godt kjent med at leieren var en massedrapsmaskin.

Totalt drepte nazistene 1,1 millioner mennesker i Auschwitz.

Fakta: Auschwitz Ligger vest for Kraków i Polen. Ble opprinnelig opprettet som en leir for polske politiske fanger. Høsten 1941 utvidet tyskerne leiren. Den nye og største delen – Auschwitz II eller Birkenau – ble den egentlige tilintetgjørelsesleiren.

*De fleste fangene var jøder, men det fantes også polakker og tyskere, og fra september 1943 sigøynere, blant ofrene.

*I gjennomsnitt levde fangene noen få måneder i Auschwitz. De som var for svake til slavearbeid, ble sendt rett til gasskamrene. Resten måtte arbeide så hardt at de døde etter prinsippet «tilintetgjørelse gjennom arbeid»

*Det er umulig å anslå nøyaktig antall døde. Forskning basert på nazistenes egne tall og utsagn tyder på at mer enn én million menn, kvinner og barn ble drept. Andre anslag går ut på at mellom 1,2 og 1,6 millioner mennesker døde i Auschwitz-komplekset.

Sier han er uskyldig

Zafke benekter anklagene og fremholder at han kun behandlet skadede soldater og medlemmer av SS.

Rettssaken mot 95-åringen er tidligere blitt utsatt tre ganger fordi han har skrantende helse, men mandag denne uken avgjorde dommeren at straffesaken skal starte. Den pensjonerte bonden skal lide av høyt blodtrykk og stress

Zafke ble trillet inn i rettssalen i en rullestol, og han satt taus og viste ingen følelser mens tiltalen mot ham ble lest opp, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA.

Anne Frank

I løpet av den perioden Zafke jobbet i Auschwitz var han med på å ta imot 14 tog med jøder fra blant annet Frankrike, Østerrike og Nederland. Blant dem som ankom var blant annet Anne Frank og hennes familie.

Anne Frank ble verdensberømt for dagboken som hun skrev da den jødiske familien levde i skjul for nazistene i Amsterdam i Nederland.

Familien ble angitt, og en måned etter at de ble arrestert ble de sendt til Auschwitz. Hun døde i en annen konsentrasjonsleir, i Bergen-Belsen, like før den ble frigjort av de allierte styrkene i 1945.

Nazistene dør ut

Ifølge tyske kommentatorer kan dette bli en av de siste straffesakene mot dem som sto bak Holocaust fordi de begynner å bli svært gamle og syke.

I 2011 ble John Demjanjuk dømt for å ha jobbet som vakt i Sobibor-leiren, mens 94 år gamle Reinhold Hanning ble dømt tidligere i år for å ha vært vakt i Auschwitz. Han ble dømt for å være medskyldig i drapet på 170.000 mennesker.

I fjor ble 94 år gamle Oskar Gröning dømt for å ha bidratt til at 300.000 mennesker ble tatt av dage i Auschwitz.

Forrige uke avgjorde en domstol at en 92 år gammel dame er for syk til å stilles for retten. Hun var tiltalt for å ha medvirket til at 260.000 mennesker døde.