I 2008 stemte Lauren (29) på Barack Obama. I år går hun for Donald Trump. Men ikke fordi hun liker ham.

29-åringen husker første gangen hun stemte i et presidentvalg. Det er bare åtte år siden, men mye har skjedd siden den gang.

– Jeg trodde på alt dette snakket om håp og forandring. Jeg var ung og lot meg rive med av Barack Obama. Men han skapte ikke forandring til det bedre. I stedet gjorde han det vanskeligere å drive småbutikker som denne, sier Lauren Sacco.

Hun har overtatt driften av familierestauranten Frankie’s, en tradisjonsrik pizzarestaurant som ikke lar det være noen tvil om hvem som har gitt opphav til navnet – bilder av Frank Sinatra henger på alle veggene.

- Byen vår er splittet

Det er lunsjtid. Bordene fylles, ett etter ett. Sacco hilser på alle som kommer inn.

– Jeg liker å omtale dette stedet som «Cheers without beers». Husker du den gamle TV-serien? Om baren der alle vet hva du heter? Det er sånn vi har det her, sier hun.

Sacco er opptatt av tradisjoner. Det er en utfordring i en småby som de siste årene har gjennomgått enorme forandringer. Arbeidsplassene i kull- og stålindustrien har forsvunnet, og mange har flyttet ut. Husene deres er i stor grad blitt overtatt av spansktalende innbyggere.

I 2000 var befolkningen med latinamerikansk opphav på 4,9 prosent. Ti år senere var den 37 prosent, ifølge folketellingen. I dag er den trolig enda større.

– Byen vår er splittet. Det er ingen spansktalende som kommer hit for å spise, og vi går ikke til bakeriene, butikkene eller restaurantene deres, sier Sacco, som nå skal begynne med menyer på spansk i et forsøk på å bygge en bro over kulturkløften.

– Det gjør at immigrasjonsspørsmålet er viktig for mange i dette valget, sier Greg Kurtz (51), som spiser lunsj på Frankie’s sammen med tre kolleger fra industriparken Can Do.

Både Sacco og Kurtz påpeker at de ikke har noe imot immigrasjon, men at de synes den er dårlig kontrollert av amerikanske myndigheter.

En øy av Trump-tilhengere i et hav av Clinton-velgere

Hazleton, en by med 25.000 innbyggere, ligger i den delen av Pennsylvania som omfavnet Donald Trump med størst entusiasme i nominasjonsvalgene. Hele 77 prosent av republikanere her i Luzern kommune stemte på ham.

Og selv om Luzerne ikke har gått for en republikaner på 28 år, kan årets valg vise seg å bryte tradisjonen.

For en måned siden ledet Trump med 15 prosentpoeng i denne kommunen, ifølge en måling utført av den konservative organisasjonen Axiom. På dette tidspunktet, som nå, ledet Clinton klart i Pennsylvania generelt, noe som viser hvor sterk støtten er for Trump i denne delen av delstaten.

Statistikerne hos fivethirtyeight.com beregner at 34 prosent av Luzerne-velgerne som stemte på Obama i 2012, går i retning av Donald Trump ved årets valg, mens kun 15 prosent av dem som stemte på Mitt Romney for fire år siden kommer til å stemme på Clinton i år.

Noe av støtten til Trump kan forklares med at folk i arbeiderklassen, som tidligere har vært trygge støttespillere for demokratene, i år ser ut til å trekke i retning av Donald Trump.

Trump må vinne, men han ligger dårlig an

Delstaten Pennsylvania er, sammen med Ohio, Nord-Carolina og Florida, steder der Trump er nødt til å vinne dersom han skal ha noe håp om å slå Clinton ved valget 8. november.

23 prosent av Pennsylvanias innbyggere er ennå ikke helt sikre på hvem de skal stemme på, ifølge en fersk måling fra YouGov/CBS.

Trump er nødt til å gjøre en langt bedre jobb enn Clinton for å overbevise disse usikre velgerne: Han ligger nemlig under med rundt åtte prosentpoeng i delstaten.

Clinton gjør det spesielt sterkt i storbyen Philadelphia og områdene rundt, og Trump er derfor nødt til å satse på områdene innenfor – steder som Luzern, der storhetstiden på mange måter ser ut til å ligge i bakspeilet for mange av innbyggerne.

– Samfunnet går i oppløsning. Tidligere møttes vi i kirken, på bibliotekene og andre steder for å snakke sammen. Nå har vi ikke noen fellesnevnere lenger. Alle vennene mine har flyttet ut av byen. Det er bare jeg som har vært sta nok til å bli igjen, sier Lauren Sacco, som engasjerer seg i flere lokale organisasjoner i et forsøk på å snu den dårlige stemningen.

– Vi trenger noen som kan røske opp i systemet. Derfor stemmer jeg på Trump. Ikke fordi jeg liker ham og ikke fordi jeg tror han kommer til å løse noe, men jeg tror at han kan skape en sjokkbølge. Og etter at han har gjort det, kan det åpne for en redningsperson som kan komme inn og sette landet på riktig kurs. Jeg håper Trump blir en president som kun sitter i én periode, sier Sacco.

Sørstatsflagg og Clinton-plakater

Den politiske situasjonen er blitt så giftig i vippestaten Pennsylvania at mange foretrekker å late som om valgkampen ikke eksisterer.

– Vi holder oss langt unna samtaler om politikk for tiden, sier Faith Peterson (76), som vi treffer i Abbotstown, litt lenger sør i delstaten.

Vi treffer henne i hagen sin sammen med ektemannen Craig (76), som også er byens borgermester. Begge er demokrater og har plassert en Clinton-plakat foran huset sitt. De spiser lunsj sammen med Mary Armstrong (70) og Ron Rowles (70), som er Trump-tilhengere.

Kristoffer Rønneberg

– Det blir så lett å krangle når vi snakker om politikk. Det er bedre å la være, sier Armstrong.

På den andre siden av gaten har naboen hengt opp tre sørstatsflagg og plassert et Trump-skilt slik at det er rettet mot huset til ekteparet Peterson.

Spørsmålet i denne delstaten ved årets valg er hvem som klarer å oppildne sine tilhengere i størst grad. Foreløpig ser det ut til at Clinton lykkes i større grad enn Trump.

Men denne valgkampen har vist oss at ting kan endre seg raskt.