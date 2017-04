I 2012 drev han valgkamp for sosialistene. Nå mener han at bare Marine Le Pen kan sikre et sterkt Frankrike.

– Jeg har ikke stemmerett ennå, men jeg støtter deg, sier Assad fra Algerie og tar imot løpeseddelen fra Guy Deballe. Den tidligere sosialisten smiler bredt. I 2015 sa han takk for seg etter en lang karrière som medlem og tillitsvalg i sosialistpartiet.

– Hvorfor skiftet du parti?

– Jeg er opptatt av at Frankrike skal være et selvstendig land. Den eneste formen for suverenitet som ble diskutert i sosialistpartiet var den som skjedde innenfor rammen av EU. Alt annet var forbudt, forklarer han.

Mandag var den offisielle valgkampstarten i Frankrike. Da ble det lov å henge opp valgplakater. Den 23. april er første valgomgang. Alle partier har tyvstartet.

I 11. arrondissement i Paris, en gang sentrum for den franske revolusjonen, står sosialistene sterkt. Det har Deballe bestemt seg for å gjøre noe med. Han er kandidat til nasjonalforsamlingen. Det var i denne bydelen at terroristene slo til i november 2015. Det finnes ikke en tettere befolket bydel i noen europeisk storby.

Deballe er født i Frankrike, men familien hans kom fra Den sentralafrikanske republikk, frem til 1960 en fransk koloni. Han jobber med strategisk rådgivning i telekom-giganten SFR.

Det gikk ikke lydløst for seg da Deballe forlot sosialistpartiet og gikk over til Marine Le Pen. Hun ønsket ham velkommen med åpne armer og skjøv ham frem i radiodebatter med tidligere partifeller.

Fronter Nasjonal Front i forstedene

Han er også leder i Collectif Banlieues Patriotes. En arm av Nasjonal Front som skal vinne velgere i de utsatte bydelene. Marine Le Pen har satset på et fargerikt fellesskap av unge og fargede til å fronte partiet i forstedene. Og som leder har hun valgt en svart mann som bor i Paris’ svar på Grünerløkka.

Fakta: Banlieue Er en fransk betegnelse på bynære forstadsområder i store franske byer. De er inndelt i ulike kommuner og er ikke en del av bykommunen. Omkring 80 prosent av Paris’ befolkning lever utenfor sentrum av Paris. Banlieuene er ofte forbundet med opptøyer, sosiale problemer og fattigdom. Men det finnes både rike og fattige banlieuer slik det finnes rike og fattige sentrale strøk i byer. men siden 1970-tallet har banlieuene i økende grad blitt bosted for Frankrikes voksende innvandrerbefolkning. Manglende integrering og økende grad av gethofisering, har skapt store sosiale problemer.

JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS / NTB SCANPIX

Samme problemer over alt

– Jeg leder Banlieues Patriotes fordi jeg er opptatt av byutvikling. De problemene som finnes rundt Paris, finnes også i mange andre byer i Frankrike. Kvartaler der det er farlig å bevege seg. Sosialsystem som ikke fungerer. Manglende utdanningstilbud. Innvandring og fremmedgjøring, alt dette er ikke problemer som bare finnes i forstedene, sier han og legger til:

– For Nasjonal Front er det viktig å komme i kontakt med folk som har ideer til løsninger og for oss å komme ut med vårt budskap. I de tradisjonelle mediene blir vi karikert.

Deballe legger ikke skjul på at det å satse på banlieuene og jobbe med disse byproblemene er viktig for Nasjonal Front. Partiets base utvides på denne måten.

Sikkerhet viktigst

Den tidligere sosialisten mener at sikkerhet i bred forstand er det som opptar folk flest. Sikre bomiljøer, sikkerhet for jobb og at man kan kjenne igjen det franske.

– Vi ser hvordan islam preger flere bydeler, folk kjenner seg ikke igjen, sier han mens han smetter inn i en oppgang i det noen går ut. Han og hans lille gruppe legger løpesedler i hver postkasse. De går sammen, det føles tryggest.

– Har du vært utsatt for rasisme?

– Mener du i Nasjonal Front?

– For eksempel.

– Aldri. Det er mer rasisme i de andre partiene. Der er man opptatt av å ha ulike grupper representert, men i Nasjonal Front får man verv ut fra den man er. Men det er klart noe rasisme finnes det over alt. Venstresiden har gjort dette med rasisme til et politisk spørsmål. Det er det ikke, det er et sosialt spørsmål, sier han energisk.

De glemte sakene

Nasjonal Front hevder selv det har satset tungt i forstedene. Men folk der er ikke like imponert. Uken før påske sendte TV-kanalen BFMTV reportasjer om at nettopp problemene i forstedene er blant de temaene som er glemt i denne valgkampen.

I 2007 var forholdene i banlieuene et stort tema i valgkampen. I kjølvannet av opptøyene i 2005, gjorde daværende innenriksminister Nicolas Sarkozy dette til et hovedtema da han vant presidentvalget.

I år har personskandalene preget valgkampen. Sakene har kommet i bakgrunnen. Skandalen som har dominert valgkampen, handler om tidligere statsminister François Fillons misbruk av offenbtlige midler. Han er siktte for å ha gitt ektefellen og to av barna fiktive jobber som politiske assistenter.

Ikke interessert i oss

På det enorme fredagsmarkedet i Saint-Denis er det mange som vil snakke om politikk, men de fleste vil ikke la seg fotografer eller oppgi navnet sitt. De haster mellom salgsbodene. Her kan du kjøpe alt fra sukkertøy i kilovis til klær og grønnsaker. Det er vår i luften. For knappe to år siden kvartalene rundt her var sperret av og disse nå travle gatene var omringet av tungt væpnet politi. Det var her noen av terroristene fra terrorangrepet i Paris i november 2015 gjemte seg. Terrorister og medhjelpere ble drept i skuddveksling med politiet.

Vil ikke stemme

– Jeg kommer ikke til å stemme på de folkene som nå stiller til valg, sier Laurence Demay og tenner en sigarett. Vi har kapret henne i en kort røykepause mens datteren tar seg av kunder som skal prøve klær. Hun har arvet butikken etter moren og drevet den i 10 år.

Nikolai Jakobsen

I 2012 stemte hun på Nicolas Sarkozy, den konservative kandidaten. Men i år blir hun hjemmesitter og kommer ikke til å stemme på François Fillon.

– Jeg kommer aldri, aldri til å stemme, gjentar hun mellom trekkene av sigaretten, og i en sky av røykt på utpust legger hun til at dagens politikere ikke er interessert i hva som skjer i forstedene.

– Politikerne kommer kanskje innom her i valgkampen, men ellers ser vi dem ikke, forteller Omar Idrias. Sammen med svogeren Muhammed Said står han på fredagsmarkedet på Saint-Denis og selger ulike typer gardiner. Det har de gjort i 18 år.

De kommer opprinnelig fra Algerie. Hva han skal stemme vet han ikke, men sier han tror han kommer til å stemme.

Nikolai Jakobsen

Jobb til de unge

– Jeg har alltid stemt borgerlig, men nå vet jeg ikke. Trolig bestemmer jeg meg ikke før jeg står i valglokalet, forklarer han.

– Hvilke saker er viktigst for deg?

– Skaffe jobber til ungdommen, slik at de kan få seg et hjem, sier tobarnsfaren.

Arbeidsløsheten i Frankrike har økt under president François Hollande, og ungdom er en gruppe som er spesielt hardt rammet.

Nikolai Jakobsen

De to brødrene Basile (25) og Blain Cesaire (22) skal for første gang stemme i et presidentvalg. De kommer fra universitetet i Saint-Denise, en avlegger av Sorbonne.

– Miljøsaken, svarer de nesten i kor om hvilken sak som opptar dem, men helt sikker på hvem de skal stemme på er de ikke. Eldstemann skal bli teaterregissør og yngstemann studerer kulturadministrasjon.

De veksler mellom sosialistpartiets kandidat Benoît Hamon og den venstresosialistiske kandidaten Jean-Luc Mélenchon. De kan stemme på sentrumskandidaten Emmanuel Macron i andre valgomgang.

– Men skulle det bli Marine Le Pen mot François Fillon i andre valgomgang, hva gjør dere da?

– Æsj, det blir nesten håpløst. Jeg stemmer imot Marine Le Pen, uansett, sier 22- åringen etter å ha tenkt seg om.

– Da vet jeg ikke hva jeg gjør. Kanskje jeg blir hjemme eller mulig at jeg stemmer om det blir pent vær, flirer Basile.