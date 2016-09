I 2013 giftet han seg med Putins datter. Nå er han blitt Russlands yngste dollarmilliardær.

Bryllupet ble holdt på skisenteret Igora, en times kjøretur nord for St. Petersburg.

Denne februarkvelden i 2013 måtte alle gjestene levere inn mobiltelefonene.

Over alt var det sikkerhetsvakter da brudeparet kom i en slede trukket av tre hvite hester.

Bruden hadde på seg en kjole dekket av perler, og gjestene fikk utdelt silketørklær som var brodert med bokstavene K og K i rødt. Det fortalte flere av de tilstedeværende til Reuters.

De som giftet seg var Kirill Sjamalov og Katerina Tikhonova, president Vladimir Putins yngste datter.

Fakta: Kirill Sjamalov Født i 1982 i Leningrad, byen som i dag heter St. Petersburg. I 2002 gjorde han et kraftig karrieremessig hopp da han ble sjefjurist for den statlige gassgiganten Gazproms utenlandsaktiviteter. Da var han bare 20 år gammel og var ennå ikke ferdig utdannet jurist ved statsuniversitetet i St. Petersburg, slik det fremkommer av hans CV som ligger på Siburs nettsider. То år senere ble han uteksaminert ved universitetet, og i 2005 ble han sjefjurist i Gazprombank, én av Russlands største banker. I 2008 ble han visepresident i Sibur, det petrokjemiske selskapet han nå er storeier i.

Stringer

Rublene renner inn

Drøyt tre år senere viser det seg at det kan være gunstig å ha Russlands president som svigerfar.

Tidligere i år havnet Sjamalov på den russiske versjonen av tidsskriftet Forbes liste over landets rikeste med en formue på rundt 10 milliarder kroner. Han var den yngste på den listen.

Nå er familien Sjamalov blitt den fjerde rikeste familien i Russland, ifølge Forbes.

Faren Nikolaj Sjamalov som har vært Putins kamerat i mange år, er god for en snau milliard kroner. Sønnen Kirill har nesten doblet formuen på bare et halvt år til drøyt 19 milliarder kroner.

Verdens mektigste hyttefelt

I 1996 stiftet Putin og Nikolaj Sjamalov hyttekooperativet Ozero sammen med seks andre venner utenfor St. Petersburg. I dag er flere av hyttenaboene Russlands mektigste menn.

Én av dem er Jurij Kovaltsjuk som amerikanske myndigheter har kalt «Putins kasserer». Kovaltsjuk er medeier i skisenteret Igora der presidentens datter giftet seg.

Putins kamerater, Nikolaj Sjamalov og Kovaltsjuk, har også store aksjeposter i én av landets mest innflytelsesrike banker, Bank Rossija. Denne banken spilte en nøkkelrolle i å opprette et skjult nettverk med postboksselskaper i skatteparadiser.

Disse selskapene brukte presidentens venner til å berike seg selv. Det kom frem i Panama-dokumentene som ble lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca, noe Aftenposten skrev om april i år.

Alexander Zemlianichenko / AP / NTB Scanpix

Lukrativ handel – billig lån

Like etter at Kirill Sjamalov giftet seg med Putins datter, startet han å forhandle med Gennadij Timtsjenko for å kjøpe en stor aksjepost i det petrokjemiske selskapet Sibur. Timtsjenko er også en nær venn av Putin, én av Russlands aller rikeste menn og storeier i Bank Rossija.

Sjamalov fikk et lån på hele 9 milliarder kroner i Gazprombank, ifølge Reuters til 1,3 prosent rente. Den unge russeren fikk kjøpe 17 prosent av Sibur, en investering som ble ekstremt lønnsom i løpet av bare noen få måneder.

Sugerør ned i statskassen

Den raskeste måten å bli rik på i Russland, er trolig å få store offentlige kontrakter. I februar kom Forbes med en liste over forretningsmenn som sikrer seg de største kontraktene med den russiske staten.

Kirill Sjamalov hoppet rett inn på fjerde plass fordi han fikk den desidert største enkeltkontrakten. På første plass tronet Putins barndomsvenn og judopartner, Arkadij Rotenberg.