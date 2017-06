I dag bryter han tausheten

USA kommer til å stå stille mens tidligere FBI-sjef James Comey møter til høring i Senatet klokken 16 norsk tid i dag.

Den skriftlige forklaringen fra James Comey ble offentliggjort i går kveld, dagen før han skal møte i en høring i det amerikanske Senatets etterretningskomité.

Det er knyttet svært stor spenning til høringen, der den tidligere FBI-sjefen skal forklare seg om mulige koblinger mellom Trump-administrasjonen og Russland.

Det var Senatet som selv offentliggjorde dokumentet.

Comey beskriver blant annet en telefonsamtale med presidenten i mars i år. Da skal Trump skal ha beskrevet den pågående Russland-etterforskningen som «en sky» som henger over ham og saboterer for styringen av landet.

«Trump sa at han ikke hadde noe å gjøre med Russland, at han ikke hadde hatt samkvem med prostituerte i Russland og at han alltid hadde antatt at det han sa mens han var i Russland, var blitt gjort lydopptak av», skriver Comey. Deretter skal Trump ha spurt hva de kunne gjøre for å «løfte vekk skyen».

Ba om lojalitet

Comey beskriver en rekke andre møter og samtaler han har hatt med Trump. Spørsmålet om han ønsket å fortsette som FBI-sjef, skal Comey ha fått under en middag han hadde alene med ham.

– Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet, skal Trump ha sagt.

Slik beskriver Comey reaksjonen sin:

«Jeg hverken rørte på meg, sa noe eller forandret ansiktsuttrykk. Det ble en pinlig taushet. Vi bare så på hverandre i stillhet.» Deretter fortsatte samtalen.

Ifølge en artikkel i New York Times for fire uker siden skal Comey da ha svart at han ikke kunne gjøre det presidenten ba om. I stedet skal han ha lovet at han ville være redelig. Dette bekrefter Comey i sin skriftlige forklaring.

Comey skriver også at han synes spørsmålet var merkelig, siden Trump ved to anledninger tidligere hadde sagt at han håpet Comey ville fortsette.

«Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold. Det bekymret meg stort, siden FBI tradisjonelt har hatt en uavhengig stilling», skriver Comey.

Også etterforskningen av Michael Flynn blir et tema i Comey-høringen i dag.

Fikk sparken etter tre uker

Flynn var utnevnt av Trump som nasjonal sikkerhetsrådgiver, men hadde denne jobben i bare 24 dager. I den perioden hadde han tilgang til USAs dypest bevarte sikkerhetshemmeligheter. Flynn måtte gå etter å ha løyet til visepresident Mike Pence om samtaler han hadde hatt med Russlands ambassadør i Washington.

Da Trump og Comey neste dag møttes i Det hvite hus, skal Trump ha sendt andre personer til stede ut på gangen. Ifølge Comey sa Trump deretter: «Jeg vil snakke om Michael Flynn».

Comey hevder at presidenten deretter understreket at Flynn ikke hadde gjort noe galt ved å snakke med russerne, men at Flynn måtte gå fordi han hadde villedet visepresidenten.

«Deretter holdt han en lang tale om problemene med lekkasjer», skriver Comey.

Amerikanske medier har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger. Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever. I tillegg har han tilsynelatende oppgitt uriktige opplysninger da han skulle sikkerhetsklareres.

1 Hvorfor er høringen så viktig?

En FBI-direktør ansettes for ti år av gangen, og Comey skulle egentlig sitte i stillingen frem til 2023. Det var derfor en overraskelse at Trump valgte å sparke 56-åringen 9. mai.

Amerikanske medier har publisert saker, basert på anonyme kilder med tilgang til Comey, som indikerer at Trump skal ha bedt ham om å erklære personlig lojalitet til presidenten. Dette bekreftes altså i Comeys skriftlige forklaring.

I tillegg skal Trump ha ytret et ønske om at Comey kunne avslutte etterforskningen av Michael Flynn.

Dersom Comey bekrefter begge disse sakene, vil det – satt i sammenheng med at han fikk sparken av Trump – kunne oppfattes som et forsøk fra presidenten på å forhindre etterforskning og å påvirke rettens gang («obstruction of justice»).

Å bli anklaget for å motarbeide rettsvesenet er svært alvorlig. Det var slike anklager – ikke Watergate-innbruddet – som til slutt førte til at Richard Nixon trakk seg som president i 1974.

2 Stemmer det at Trump prøvde å stanse høringen?

Den siste uken har det gått rykter om at Trump ville bruke sin betydelige makt som president til å forhindre at Comey skulle få stille til høringen. Disse ryktene ble til slutt benektet av pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus mandag.

Trump ble spurt tirsdag om hvilket budskap han hadde til Comey før høringen. Svaret? «Jeg ønsker ham lykke til», sa Trump.

3 Hva skal Trump gjøre mens Comey snakker?

Presidenten har, ifølge pressetalsmann Sean Spicer, en travel dag i dag. Han skal blant annet holde en tale til den religiøse organisasjonen The Faith & Freedom Coalition halvannen time etter at Comey begynner å snakke.

Men Trump kommer garantert til å følge spent med. Ifølge Robert Costa i The Washington Post har presidenten til og med varslet at han kan komme til å kommentere direkte på Twitter dersom det er noe han har sterke meninger om:

4 Hva kommer republikanerne i komiteen til å spørre om?

Etterretningskomiteen har medlemmer fra begge partier, men partiene har helt ulike interesser å ta hensyn til i Comey-høringen. Mens demokratene vil fokusere på Russland-etterforskningen og måten Comey mistet jobben på, vil republikanerne trolig bruke mye tid på å spørre om lekkasjer fra FBI og andre statlige etater.

To av de republikanske senatorene, Tom Cotton og Marco Rubio, spiste middag med Trump i Det hvite hus tirsdag kveld.

5 Og etterpå? Hva skjer da?

Avhengig av Comeys svar vil presset mot Trump enten tilta eller avta i styrke.

Etterforskningen i senatets etterretningskomité er bare én av flere granskninger som pågår for å komme til bunns i hva russerne gjorde under valgkampen og om de på noen måte samarbeidet med folk i Trump-kampanjen.

Comeys svar vil ha betydning også for de andre etterforskningene.