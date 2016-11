I disse landene har antall millionærer stupt det siste året

I luksusbutikkene i Moskva er det langt mellom hver kunde.

Den økonomiske krisen rammer ikke bare de fattigste, men fører også at antallet rike går kraftig tilbake.

Fallet i oljeinntekter og den økonomiske krisen gjør at Norge og Russland er blant de ti landene i verden som mistet flest dollarmillionærer fra 2015 til 2016.

Det kommer frem i siste «World Wealth»-rapport fra Credit Suisse.

Oljesjokk for både Russland og Norge

Russland har nå «bare» 79.000 dollarmillionærer.

I russiske aviser fremstilles det nærmest som en gladsak at det ble 15.000 færre rikinger. Tallene viser nemlig at det ikke bare er vanlige russere som rammes av den økonomiske krisen.

Norge har til sammenligning 195.000 dollarmillionærer, selv om befolkningen er 28 ganger mindre.

Ifølge beregningene til Credit Suisse gikk antallet millionærer i Norge ned med 12.000 fra 2015 til 2016.

De landene som opplever en sterkest nedgang, er Argentina og Storbritannia.

Storbritannia mistet 406.000 millionærer etter at landet meldte seg ut av EU, ifølge den sveitsiske rapporten.

Så mange er ultrarike

Rapporten til Credit Suisse viser samtidig at antallet med «ultrahøy» formue fortsetter å vokse på verdensbasis.

Det er mennesker med mer enn 50 millioner dollar i formue.

Den gruppen «ultrarike» utgjør nå 140.900 mennesker, 3 prosent mer i fjor.

Her vokser antallet rike raskest

På verdensbasis økte også antallet vanlige millionærer til 32,9 millioner i 2016, en økning på 590.000.

Økningen var størst i Japan, Indonesia og New Zealand.

– Antallet millionærer falt i 2008, men har økt raskt etter finanskrisen. Nå er det dobbelt så mange som i 2000, skriver Credit Suisse.

– Vi anslår at antallet millionærer vil øke til 45,1 millioner i 2021, noe som utgjør en vekst på 37 prosent.

Størst forskjeller i Russland

Av alle utviklede land i verden rager nå Russland på første plass når det gjelder inntektsforskjeller.

– De 10 prosent rikeste i Russland eier nå 89 prosent av all husholdningsformue i landet, skriver den russiske avisen Gazeta.ru.

Til sammenligning eier de 10 prosent rikeste menneskene i USA 78 prosent av kaken.

I Russland er det nå 96 dollarmilliardærer, til tross for at landet har vært gjennom en stor økonomisk krise i over to år.

Bare Kina og USA har flere milliardærer enn Russland.

Beinhard kamp om russisk økonomi

– Tilstanden til vår økonomi kan sammenlignes med hjerteattakk, sa Putins økonomiske rådgiver Sergej Glazjev forrige uke.

Han refset Putins sentralbanksjef for den beinharde politikken hun har ført de siste årene for å berge oljeavhengige Russland.

Den økonomiske krisen har også skjerpet maktkampen i Kreml.

Dette ga seg ekstreme utslag da Russlands økonomiminister ble arrestert anklaget for korrupsjon i forrige uke.

Flere russiske kommentatorer tolker arrestasjonen som en del av konflikten om hvilken vei Russland skal velge ut av krisen – og hvem som skal styre landet etter Putin.

Hovedtrenden er fortsatt at inntektsforskjellene i verden øker.

I årene fra 2000 til 2009 målte den sveitsiske banken en nedgang i velstandsforskjellene.

Etter finanskrisen har utviklingen snudd.

I 2016 eide verdens rikeste enn større andel av rikdommen enn i 2000, viser rapporten.