I en måned skal han ha på seg alt søppelet han forbruker

– Jeg ønsker å visualisere hvor mye søppel vi skaper. De fleste har sett gigantiske søppelhauger eller søppel som flyter i sjøen, men mange skjønner ikke at det angår dem, forteller Rob Greenfield (30) som skal bruke den neste måneden på å ikle seg stadig mer søppel. Prosjektet har han kalt Trash me.

– Ved å ta utgangspunkt i en gjennomsnittlig amerikaner, så håper jeg å gjøre folk mer bevisste på hva de forbruker.

Greenfield publiserer daglig oppdateringer på sin Facebook-konto underveis i prosjektet. Søndag la han ut denne videoen:

Nordmenn produserer 1,2 kilo søppel hver dag

Hvert år kaster en gjennomsnittlig nordmann 439 kilo søppel, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det vil si at dersom en nordmann skulle gjort et tilsvarende prosjekt, så måtte han ha akkumulert 37 kilo søppel i løpet av en måned. Altså 1,2 kilo pr. dag.

For miljøaktivisten Rob Greenfield er det enda verre. En gjennomsnittlig amerikaner forbruker 61 kilo søppel i løpet av en måned. Det vil si at han for hver dag må ikle seg ytterligere 2 kilo søppel.

– Jeg har på meg denne drakten hele tiden når jeg er ute, men inne i mitt eget hus tar jeg den av. Så langt er det veldig morsomt. Jeg får positiv respons hvor enn jeg går, sier Greenfield, som anslår at han har på drakten seks til syv timer hver dag.

– Jeg er som en vandrende plakat.

Trash me-prosjektet startet den 19. september og skal vare i 30 dager. The independent har også intervjuet ham om prosjektet.

Halv moms for å reparere

I Sverige har regjeringen gått inn for et forslag om å halvere momsen på repareringstjenester for å få folk til å beholde sine ting og klær lenger, istedenfor å bare kjøpe nytt, skriver SVT nyheter.

Finansminister Per Bolund sier han håper det både kan bidra til at folk kaster mindre og at flere får jobb innenfor reparasjons-sektoren.

– Dette kan gi jobb til sykkelreparatører, skomakere og syersker, mener ministeren.

– Slutt med engangsprodukter

Vanligvis produserer miljøaktivisten Rob Greenfield kun en liten brøkdel av det søppelet en gjennomsnittsamerikaner akkumulerer i løpet av en dag.

– I dette prosjektet skaper jeg mer avfall på en dag, enn jeg vanligvis gjør i løpet av en hel sommer, sier Greenfield.

– Har du noen råd til nordmenn som ønsker å forsøple mindre?

– Kjøp så mye mat uten emballasje som mulig. Slutt med engangsprodukter. Ta heller med deg din egen kaffekopp eller flaske. Komposter eller sorter matsøppelet ditt.

