I flere uker troppet 66-åringen opp på et treningsstudio uten å trene. Han bare stirret mot en baseballbane.

Onsdag kom Hodgkinson som vanlig til treningsstudioet like utenfor den amerikanske hovedstaden klokken syv om morgenen. Noen minutter senere gikk han ut av bygningen og bort til baseballbanen. Klokken 07.09 løsnet han mellom 50 og 100 skudd med et M4-gevær mot baseballaget fra Det republikanske partiet. Til slutt ble gjerningspersonen skutt av politiet.

Fem personer ble såret, deriblant kongressrepresentant Steve Scalise. Han ble truffet i hoften og brakt til sykehus for operasjon. Torsdag morgen skrev avisen MedStar Washington at Scalises tilstand fortsatt er kritisk og at han må gjennom flere operasjoner.

Politiet forsøker nå å finne ut hvorfor 66-åringen forlot hjemstedet sitt i Belleville i delstaten Illinois og dro til Alexandria i delstaten Virginia. Han kom hit i mars og bodde i en hvit varebil.

Cliff Owen / ap / NTB scanpix

Aktiv på sosiale medier

På Facebook-profilen hans fremkommer det at han var en sterk tilhenger av sosialdemokraten Bernie Sanders, og han var en like sterk motstander av Det republikanske partiet og president Donald Trump.

«Donald Trump er en landssviker. Han har ødelagt demokratiet vårt. Det er på tide å ødelegge Donald Trump», skrev han nylig.

I Belleville, Illinois, der Hodgkinson jobbet som takstmann, beskrives han som en sjenert person med sterke politiske meninger. Venner sier at selv om han hadde sterke politiske meninger, var det ikke noe som tydet på at han skulle ty til våpen.

I løpet av det siste tiåret hadde han imidlertid jevnlig voldelige sammenstøt med naboene, noe som førte til at politiet ble tilkalt.

24. mars i år fikk politiet telefon om at det var en mann som sto og skjøt flere titalls skudd mot noen trær utenfor Belleville. Politimannen som reiste til stedet, fant ut at Hodgkinson hadde gyldig våpenlisens. Likevel ba han ham om å stoppe å skyte.

Dro datteren etter håret

I april 2006 viser politiregisteret at Hodgkinson tvang seg inn i naboens hus og ødela en tredør på jakt etter sin datter. Da han fant henne i andre etasje, skal han ha dratt henne med seg etter håret. Datteren klarte å komme seg unna og satte seg inn i naboens bil på passasjersiden.

Hodgkinson skal da ha åpnet bildøren og kuttet av sikkerhetsbeltet som datteren hadde på seg, med en lommekniv. Hans kone skal ha hjulpet med å dra datteren ut av bilen, mens Hodgkinson slo til naboen som satt ved rattet, i ansiktet.

Senere skal kjæresten til kvinnen som ble slått i ansiktet, ha ringt på hos Hodgkinson for å klage på hendelsen. Hodgkinson skal da ha kommet ut med en hagle som han siktet på mannen med. Deretter skal han ha slått ham i fjeset med geværkolben og ha skutt i luften mens naboens kjæreste løp av gårde.

Hodgkinson og hans kone skal ha blitt siktet for voldsbruk, men siktelsen ble senere henlagt.

Politisk aktiv

66-åringen skal ha jobbet som takstmann siden 1994, og han skal ha jobbet i bygningsbransjen i 30 år.

I 2012 publiserte lokalavisen i Belleville et bilde av Hodgkinson som demonstrerte utenfor postkontoret med en plakat der det sto: «Skattlegg de rike!».

Jevnlig la han ut oppdateringer på Facebook, og som regel var det lenker til politiske satiretegninger eller avisartikler som var kritiske til Det republikanske partiet. I januar 2015 lenket han til en tegning av den republikanske kongressrepresentanten Steve Scalise som ble alvorlig skadet i skyteepisoden onsdag.

«Her er en republikaner som burde miste jobben sin. Isteden ga de ham et lønnstillegg», skrev Hodgkinson.

AP /NTB scanpix

Satt i lobbyen hver morgen

Treningsstudioet i Alexandria ligger rett ved baseballbanen der laget fra Det republikanske partiet trente hver morgen klokken seks.

Ifølge vitner troppet Hodgkinson opp tidlig hver morgen iført lange treningsbukser. Han satt i lobbyen og kikket på datamaskinen sin eller stirret mot baseballbanen som man kan se fra vinduet. 66-åringen smilte aldri.

Den tidligere borgermesteren i byen forteller at han jevnlig snakket med Hodgkinson og at han tilbød ham å finne en jobb.

– Han var en svært hyggelig person, men jeg tror ikke at han kjente noen i denne byen – med unntak av meg og ledelsen ved treningsstudioet, forteller William Euille.

En kunde ved treningssenteret forteller at hun så en hvit varebil som sto parkert utenfor hver dag. Da hun kom onsdag – samme dag som skytingen fant sted – var ikke varebilen der.

– Da hadde han parkert rett ved siden av baseballbanen. Han hadde planlagt dette, sier hun.