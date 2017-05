I kveld møtes de til TV-duell: Slik er Le Pens kronglete vei til valgseier

Onsdagens TV-debatt mellom Emmanuel Macron og Marine Le Pen kan bli helt avgjørende for utfallet av årets presidentvalg. Hennes sjanse til å ta igjen forspranget er å slå knockout på ham i debatten, eller at han rett og slett gjør en kjempetabbe.

Dersom meningsmålingene er riktige, må det et politisk jordskjelv til for at hun skal bli president.

Har matematikken imot seg: I første runde stemte 35,5 millioner velgere, 78 prosent av de stemmeberettigede. Sentrumskandidaten Emmanuel Macron fikk 8,6 millioner stemmer (24 prosent) og Le Pen 7,7 millioner stemmer (21,3 prosent). Dersom man antar at fremmøtet blir omtrent det samme i andre runde, må den som skal vinne valget få tilsammen 18 millioner stemmer, skriver nettstedet Politico. For Le Pen betyr det at mer enn 10 millioner som ikke stemte på henne i første omgang, må gjøre det i andre runde. Nesten alle de andre ledende kandidatene, unntatt venstresosialisten Jean-Luc Mélenchon, har anbefalt sine velgere å stemme på Macron. Det skal gi Macron en betydelig større mulighet til å få de andre kandidatenes velgere. Le Pen, derimot, trenger et betydelig antall velgere som skal ignorere rådene fra den kandidaten de stemte på. Er det mulig?

Utvidet velgergrunnlaget: Valgdagsmålingen, utført av IFOP, viser at velgerne ikke automatisk følger rådene fra kandidatene som ikke nådde opp. Den fronten mot Nasjonal Front som de etablerte partiene skapte i 2002, da hennes far Jean-Marie Le Pen kom til andre runde, slår sprekker. Fem prosent av sosialisten Benoit Hamons velgere, 12 prosent av venstresosialisten Jean-Luc Mélenchon velgere og 31 prosent av den konservative François Fillons velgere sier de vil stemme Le Pen, men mellom 41 og 69 prosent av dem sier de vil stemme Macron.

Le Pen har valgt Nicolas Dupont-Aignan, som leder Debout La France (Frankrike reis deg), et konservativt, nasjonalt parti, som sin statsministerkandidat. Han er utbryter fra det konservative UMP. Han har et eget parti og fikk vel 4 prosent i første runde. EU-skeptikeren med lang fartstid i fransk politikk utvider hennes nedslagsfelt på den mer tradisjonelle høyresiden. Dette bidrar til å utvide hennes velgergrunnlag blant mer tradisjonelle konservative. Men det er ikke nok. Hun må også hente flere velgere fra venstresiden.

Hjemmesitterne avgjør: Valgdeltagelsen blir helt avgjørende. Jo, lavere valgdeltagelse, desto større sjanse har Le Pen. De som sier de skal stemme på henne, gjør det. Derfor er det antatt at hun mobiliserer alle velgerne fra første omgang. Inntrykket som ble skapt etter første valgomgang, var at Emmanuel Macron nærmest tar seieren på forskudd. Det er han blitt kraftig kritisert for. Om det fester seg et inntrykk av at han vil vinne uansett, kan velgerne bli sittende hjemme.

Men selv om valgoppmøtet synker til 67 prosent, som historisk sett er lavt for presidentvalg i Frankrike, vil Le Pen mangle stemmer, ifølge en beregning gjort av Politico. Den franske utgaven av The Huffington Post har laget en graf som viser at dersom de målingene vi nå ser skulle bli valgresultatet, vil hun ikke kunne klare det.

En tabbe eller en avsløring: Kveldens debatt er den første og eneste konfrontasjonen mellom de to. Dersom hun vinner den klart og han tabber seg ut, kan dette avgjøre. På den andre siden er det kort tid igjen til valget. Det har vært spekulasjoner om det kunne komme avsløringer av forhold i Macrons fortid, ikke minst hans år som ansatt i internasjonal finans. Det kunne splitte venstresidens velgere og øke andelen hjemmesittere. Men så langt har det ikke dukket opp noe. På den annen side har Le Pen en sak om ulovlig bruk av partistøtten i Europaparlamentet hengende over seg uten at det ser ut til å svekke henne.

Et nytt terrorangrep: Sittende president François Hollande sa etter terrorangrepet i november 2015 at terror kom til å avgjøre valget i Frankrike. Dette er det første valget i den femte republikkens historie – på 59 år – at det holdes valg mens landet er i unntakstilstand. Valgdagsmålingene, gjort av IFOP, viser at 69 prosent av dem som deltok sa at arbeidsledigheten var den viktigste saken for dem, mens 66 prosent pekte på terror og sikkerhet. Det var mulig å peke på mer enn en sak.

Både blant Fillons og Le Pens velgere er det et flertall som peker på terror, mens hos velgerne til Hamon, Mélenchon og Macron var arbeidsløshet den viktigste saken.

Terrorangrepet i november 2015 hadde ingen innvirkning på regionvalget kort til etterpå. Angrepet mot politiet i Paris torsdagen før valget slo heller ikke ut i første runde.

Taper, men vinner likevel: Så spørsmålet mange stiller seg er heller: Hva slags oppslutning må Le Pen ha for at hun skal oppfatte det som en seier?

I de fleste målinger har hun ligget rundt 40 prosent når velgerne har fått spørsmål om hvem de vil stemme på av henne og Macron i siste valgomgang. En ting er å stille velgerne hypotetiske spørsmål lenge før det er aktuelt, noe annet når de står i valglokalet. I første runde var det 27 prosent av velgerne som bestemte seg i siste liten, viser valgdagsmålingen. Politiske analytikere mener at alt fra rundt 40 prosent og oppover vil være en politisk seier for Le Pen. Det er mer enn det dobbelte av hva hennes far kom til i andre valgomgang i 2002.

Beregninger viser at på en heldig dag vil hun kunne få inntil 47 prosent. Det kan hun betegne som en seier. Francetvinfo har gjort beregninger som viser at med et valgresultat som i første runde, kan Nasjonal Front få mellom 20 og 50 mandater i valget til nasjonalforsamling i juni.

De står nå meget sterkt i mer enn 80 valgkretser. Med et godt valgresultat søndag og et godt valg til nasjonalforsamlingen i juni kan Le Pen erklære seg som den egentlige opposisjonen til den sittende president Macron. Det betyr et helt annet utgangspunkt for valget i 2022 – som lenge har vært det valget hun egentlig siktet imot da hun i 2011 overtok partiet.

