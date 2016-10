I natt debatterer visepresidentkandidiatene: Pence skal hjelpe Trump ved å være kjedelig.

I 2008 ble guvernør Sarah Palin valgt for å skape liv i senator John McCains slitne presidentkampanje. Nå er det den mer ukjente og kjedelige guvernør Mike Pence (57) som skal roe ned republikanske velgere når han natt til onsdag møter demokratenes visepresidentkandidatene senator Tim Kaine (58) til debatt. Pence jobb blir å bidra til at folk tror at Donald Trump kan bli president. Han skal være det rolige og sindige alibiet.

Sjelden har en visepresidentdebatt vært viktigere for utfallet av presidentvalget.

De to kjemper om et verv som de i stor grad må forme selv. Hvordan de kommer ut av det med presidenten, vil være helt avgjørende.

Dagens visepresident, Joe Biden, kom til jobben med en evne til å si upassende ting på dårlige tidspunkt.

– This is a big fucking deal, sa han for åpen mikrofon til presidenten under signeringen av helseloven i 2010.

En erfaren norsk diplomat som har møtt Biden flere ganger, sier at han er som en Thorbjørn Berntsen i nypresset dress.

Charles Mostoller / X03408

Ble ikke presidentkandidat

Biden, som selv hadde en drøm om å bli president, mener mange har vært USAs mest innflytelsesrike visepresident. Bidens egen presidentkampanje krasjet da han ble tatt i å stjele fra Labour-leder Neil Kinnocks taler.

Magasinet The Atlantic, ved hjelp av tidligere Biden-medarbeidere, ramser opp hans innflytelse på en rekke områder fra skatt til våpenkontroll. I 2010 var det Biden som i hovedsak la grunnlaget for å overgi Irak til irakerne. Det var Bidens oppfatning av hva som måtte til i Afghanistan, som til slutt vant frem og ble Obamas politikk om tilbaketrekningen i 2014. Når det gjaldt reformer av finanssektoren, var det Biden som fikk en noe defensiv Obama til å støtte ideen om å få til lovverk som hindrer banker fra å ta for stor risiko. Visepresidenten skal også ha vært den som fikk Obama til å vippe i favør av å redde de tre store amerikanske bilfabrikkene.

Charles Mostoller / X03408

Dette krevde Biden av Obama: Jeg skal være med på alt.

Homoekteskap

Det kan legges til at Biden gikk ut og støttet ekteskap mellom folk av samme kjønn og «tvang» dermed presidenten til å innta det samme standpunkt offentlig.

Inntil Biden rykket inn i Det hvite hus, var forgjengeren Dick Cheney regnet som den mektigste visepresident noen gang.

– Han var i alle fall den farligste visepresidenten, var Bidens kommentar.

Visepresidentdebattene huskes sjelden, men her er de historiske øyeblikkene i debattene mellom presidentkandidatene.

Ikke alltid mektig

– Jeg har ikke tenkt å bli begravet før jeg er død.

Med disse ordene sa Daniel Webster nei til å bli visepresidentkandidat i 1848. Den gang var det en jobb som besto i å vente på at presidenten døde. Den politiske innflytelsen var minimal.

De første visepresidentene var den som kom inn som nummer to når valgmennene skulle avgjøre i valget og var dermed presidentens politiske motstander.

Amy Sancetta / TT / NTB Scanpix

Det store vendepunktet i visepresidentens innflytelse kom med norskættede Walter Mondale som var Jimmy Carters visepresident fra 1977–81. Han var den første visepresidenten med kontor i Det hvite hus og oppfattes som den som moderniserte rollen. Alle visepresidenter etter ham har bygget på dette.

Lytt til det amerikanske folkedypet. Sykkel-Gunnar forteller i denne podkasten om folk han møtte da han krysset USA.

Hør den i spilleren under eller på SoundCloud, i iTunes eller fra vår RSS-strøm.



Hjelpe til med valget

Visepresidentens viktigste rolle har ofte vært å levere sin hjemstat ved valget. Mest berømt er Lyndon B. Johnson som leverte Texas til John F. Kennedy og sikret at han vant valget i 1960. Men det ble aldri noe hjertelig forhold mellom de to.

YURI GRIPAS / X00866

Biden ble valgt til visepresidentkandidat i 2008 fordi den ferske senatoren Obama trengte en erfaren utenrikspolitiker ved sin side. Derfor ble den 18 år eldre Biden mannen som skulle overta om Obama falt fra. Obama var inne i sin første periode i Senatet, Biden hadde sittet der siden 1973.

Det personlige forholdet mellom de to meget ulike personene har også endret seg. I begravelsen til Bidens sønn Beau, holdt Obama en meget personlig tale. De regnes nå som meget nære og fortrolige. Men i januar neste år er det slutt, da overtar to nye parhester jobben i Det hvite hus.