I valgkampen beskyldte Donald Trump Kina for å «voldta USA». Før torsdagens møte med Xi Jinping har han endret tonen fullstendig.

Sist gang Xi Jinping var i USA, mente Donald Trump at presidenten burde servert ham en billig burger i stedet for en formell middag i Det hvite hus.

– Alt han gjør er å suge ut alle jobbene våre og alle pengene våre, rett ut av landet vårt. Jeg ville gitt ikke gitt ham en statsmiddag, jeg ville gitt ham en McDonald’s-hamburger, sa Trump om Xi den gang – i august 2015.

Nå er han selv USAs president. Og på torsdag skal han ta imot Xi Jinping på besøk på landstedet sitt, Mar-a-Lago, i Palm Beach i Florida.

Nærmeste McDonald’s ligger fire kilometer unna – en kjøretur på rundt syv minutter. Men det er lite trolig at Trump gjennomfører trusselen sin. Retorikken fra valgkampen er nemlig tonet kraftig ned etter at Trump ble president.

Ville stemple Kina som valutamanipulator

Som kandidat var Trump svært opptatt av å sverte Kina som en av hovedårsakene til at fabrikkjobber i USA hadde forsvunnet i løpet av de siste tiårene.

– Vi kan ikke tillate at de får fortsette å voldta landet vårt, sa han i mai.

Han har også kalt Kina «den største valutamanipulatoren i planetens historie» og sagt at han vil innføre en importavgift på 45 prosent på kinesiske varer. Trump har også varslet at han vil ha «nulltoleranse» for kinesiske hackere og at han vil trappe opp USAs militære tilstedeværelse i Østkinahavet.

På nettsiden sin gjorde han det klart at han, som president, ville be finansministeren sin om å stemple Kina som valutamanipulator.

Men så skjedde det noe. Snuoperasjonen ser ut til å ha kommet i begynnelsen av februar, noen få uker etter at han ble president. Etter å ha sendt en forsinket nyttårshilsen til sin kinesiske kollega der han ber om et «konstruktivt samarbeid», endret tonen seg dramatisk.

Et sted mellom 8. og 10. februar forsvant kravet om å stemple Kina som valutamanipulator fra nettsiden hans, oppdager vi etter å ha sjekket internettarkivet Wayback Machine.

To hovedtemaer: Handel og Nord-Korea

Trump-administrasjonen snakker nå, i forkant av dagens møte, om et samarbeid mellom landene som skal være «rettferdig, balansert og basert på et prinsipp om gjensidighet», ifølge en høytstående tjenestemann som snakket med pressen om møtet i en konferansesamtale på tirsdag.

– Trump hadde åpenbart lite kunnskap om Kina. Det kan virke som om folk med bedre peiling har kommet inn og gitt ham gode råd, sier Dorothy Solinger, en anerkjent Kina-forsker ved University of California.

Blant dem som trolig har nådd frem til presidenten er svigersønnen hans, Jared Kushner, og Kina-eksperten Matt Pottinger, som sitter i det nasjonale sikkerhetsrådet.

David Dollar, en seniorforsker ved Kina-senteret i tankesmien Brookings, tror at Trump kommer til å ønske å fremme et samarbeid med Kina.

– Han kommer ikke til å stemple dem som valutamanipulatorer. Han har nok fått vite at kineserne har gjort mye de siste årene for å sikre fremgang på det området, sier han.

De to største temaene for møtet blir trolig handel og trusselen fra Nord-Korea, der USA ønsker at Kina skal legge større press på nabolandet. De to sakene henger sammen, påpeker Dollar.

– Hvis du skal få til en avtale med Kina om Nord-Korea, trenger du Kina. Og hvis du ønsker det, kan du ikke starte en handelskrig med dem, sier han.

– Kineserne har det beste utgangspunktet

I forrige uke skrev Trump på Twitter at han tror møtet med Xi blir «vanskelig»:

Trolig blir det vanskeligst for ham selv. Mange Kina-kjennere frykter at Trumps manglende erfaring og behovet for en kjapp seier på handelsfronten vil være til fordel for kineserne, som tenker mer langsiktig og som har en president med betydelig erfaring i å håndtere utenlandske statsledere.

– Trump-administrasjonen har ikke hatt tid til å utarbeide en skikkelig Kina-politikk. Kineserne vet hva de vil ha. Det er de som har fordelen, sier Dollar.

Evan Medeiros, som er Asia-direktør ved tankesmien Eurasia Group, er enig.

– Mange i Kina tror at Trump er en «papirtiger» som fokuserer på kortsiktig gevinst og som kan manipuleres, sier han til The New Yorker.