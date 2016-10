IS angriper politistasjoner og vannkraftverk i Nord-Irak

Ifølge kurdiske kilder angrep en gruppe opprørere iført selvmordsvester flere offentlige bygninger i Kirkuk før daggry fredag.

Fire av angriperne slo til mot hovedpolitistasjonen i den etnisk delte byen, som ligger rundt 180 kilometer sørøst for Mosul der irakiske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper denne uka innledet en offensiv mot IS

Sprengte seg

– Sikkerhetsstyrkene skjøt og drepte en av angriperne, og de tre andre sprengte seg selv, forteller en kurdisk etterretningskilde.

Flere andre mål ble også angrepet av IS-opprørere, og det pågikk fortsatt skuddveksling flere timer senere. TV-bilder viser røyk som stiger opp fra flere steder i byen.

Det IS-kontrollerte nettstedet Amaq melder at opprørerne har tatt kontroll over en av de offentlige bygningene, men dette benektes av guvernøren i byen, Najmadin Karim.

Angrep vannkraftverk

Noen timer senere slo selvmordsbombere også til mot et vannkraftverk som er under bygging i Dibis, 60 kilometer nordvest for Kirkuk.

– Tre selvmordsbombere angrep kraftverket i 6-tiden og drepte tolv irakiske ansatte og fire iranske teknikere, opplyser borgermesteren i Dibis, Abdullah Nureddin al-Salehi.

Dibis-dammen ligger rundt 40 kilometer nordvest for Kirkuk, på veien til Mosul.

Oljerik by

Kirkuk ligger i Iraks mest oljerike område, rundt 230 kilometer nord for Bagdad. Det bor rundt 850.000 mennesker i byen, der kurdere, arabere og turkmenere kjemper om politisk kontroll.

I 2007 skulle en folkeavstemning avgjøre om Kirkuk ble en del av den kurdiskstyrte delen av Irak, eller om byen skulle ligge inn under sentralregjeringen i Bagdad.

Avstemningen ble aldri holdt, og i 2014 tok de kurdiske selvstyremyndighetene, som har sin base i Arbil lenger nord, over kontrollen av byen. Den irakiske regjeringshæren flyktet fra byen og kurdisk milits rykket inn.