IS er jaget fra sin dommedagsby, skadefryd på nett

IS-styrkene gjorde minimal motstand da Dabiq falt søndag morgen, hevder lederen for en opprørsgruppe som kaller seg Hamza-brigaden.

En annen gruppe hevder derimot at det var harde kamper før byen falt.

Legende om dommedag

Dabiq ligger nord i Syria, bare et par mil sør for grensen til Tyrkia. Terroristene i IS har kontrollert byen siden 2014. Byen har en særstilling i gruppens ideologi ettersom en islamsk legende, en hadith, forteller at det endelige slaget mellom muslimer og kristne skal finne sted her og slik innlede begynnelsen på verdens undergang og dommedag.

IS har til og med kalt opp sitt engelskspråklige tidsskrift etter byen.

– Beordret navneskifte

Dette er nok bakgrunnen for at når IS nå er beseiret og jaget fra byen, blir organisasjonen hånet på Twitter. Det kjente twitter-kollektivet Raqqa is Being Slaughtered Silently skriver for eksempel:

«Baghadi beordrer navneskifte på Raqqa til Dabiq siden den første Dabiq ikke virket. HA HA HA.»

Baghdadi er IS-sjefen, og organisasjonen kaller den syriske byen Raqqa sin hovedstad.

– Apokalypsen utsatt inntil videre

«Vel, det var en rolig apokalypse», skriver en annen, mens enkelte påpeker at du kan ha gått glipp av det hele hvis du blunket. Og i et bilde av en nyhetsmelding som gir seg ut for å være fra IS-tilknyttede Amaq Agency, heter det: «Militær kilde: På grunn av uforutsette omstendigheter vil apokalypsen ved Dabiq bli utsatt inntil videre».

Det uttrykkes også stor glede over seieren. Barack Obamas spesialutsending i kampen mot IS, Brett McGurk, skriver at IS lovet tilhengerne «endelig seier» i Dabiq, men at de rømte etter tap mot koalisjonsstøttede styrker.

Les også:

Erdogan varslet seieren

Lørdag meldte flere kilder at tyrkisk-støttede opprørere rykket frem mot Dabiq. 2.000 opprørere skal ha blitt støttet under angrepet av tyrkiske stridsvogner og artilleri.

– Vi rykker nå fram. Hvor? Til Dabiq, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale sendt på tyrkisk TV.

Yasin Bulbul / AP / NTB Scanpix

Drepte hjelpearbeider her

På grunn av dommedagsprofetien har Dabiq spilt en viktig rolle i IS' propaganda.

En amerikansk hjelpearbeider som ble tatt til fange og drept av IS, ble angivelig gravlagt i byen. Et videoopptak viser den britiske IS-krigeren som ble kalt «Jihad John», mens han står foran Dabiq med levninger av hjelpearbeideren liggende på bakken.

– Her gravlegger vi den første amerikanske korsfareren i Dabiq. Vi venter ivrig på resten av deres hærskarer, sa «Jihad John».

Tonet selv ned betydningen

I magasinet Dabiq har IS nedtonet betydningen av kampene som har pågått ved byen den siste tiden, skriver BBC. Den apokalyptiske striden i den vesle syriske byen vil ikke begynne riktig ennå, ifølge IS.

KHALIL ASHAWI, Reuters/NTB Scanpix

Kampene i og ved Dabiq de siste dagene har pågått samtidig som en rekke ulike militsgrupper og Iraks regjeringsstyrker forbereder seg på en offensiv mot den IS-kontrollerte storbyen Mosul nord i Irak.

Få timer etter at Dabiq falt, ble flere tyrkiske politifolk drept da antatte IS-tilhengere sprengte seg i luften i byen Gaziantep sør i Tyrkia.