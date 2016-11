IS har kidnappet gutter ned i ni år. FN frykter de blir tvunget til å slåss i slaget om Mosul.

Lørdag formiddag angrep irakiske styrker byen Hammam al-Alil sør for Mosul. Dette er siste skanse i Irak for IS.

Terrororganisasjonen skal ha forlangt av byens innbyggere at de overga gutter fra ni år og oppover, ifølge FNs flyktingeråd UNHCR.

Frykter barnesoldater

FN frykter at de unge guttene kan bli brukt som fotsoldater i krigshandlingene som nå pågår, skriver CNN. De skal ha begynt kidnappingen av lokale barn 17 oktober, da offensiven mot Mosul ble satt i verk.

Det skal være rundt 70 IS-soldater i byen, ifølge Reuters, som siterer Major-General Najm al-Jabouri. mange av dem skal ha vært fremmedkrigere.

Angrepet begynte klokken syv lørdag morgen. Noen av IS-soldatene forsøkte å rømme, mens andre slo tilbake. Koalisjonsstyrkene ble også møtt av tre selvmordsbombere i biler.

Siste slag før Mosul

– Dette er et viktig slag for oss - fordi det er den siste byen før Mosul, sa al-Jabouri til Reuters.

Soldatene ble støttet fra luften av helikoptre, og amerikanske jagerfly. Det er foreløpig uklart om de irakiske styrkene har kontroll over byen. IS har brukt deler av befolkningen som menneskelig skjold, melder nyhetsbyrået.

De har også tvunget lokalbefolkningen til å marsjere med dem for å beskytte seg mot luftangrep. IS skal ha kidnappet rundt 1600 innbyggere fra Hammam al-Alil.

Harde kamper

Det var også harde kamper i det østlige Mosul lørdag formiddag. Koalisjonsstyrkene har tatt seks distrikter av Mosul, som er den nest største byen i Irak. Den har vært kontrollert av IS i to år.