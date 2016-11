IS-leder: – Trump er en komplett galning

– Denne fyren er en komplett galning. Hans absolutte hat mot muslimer vil gjøre vår jobb langt lettere, ettersom vi kan rekruttere tusenvis, sier Abu Omar Khorasani til Reuters.

Trump fikk mye oppmerksomhet i valgkampen for sine løfter om å bekjempe terrorisme. Men han har så langt gitt få detaljer om hvordan han faktisk vil bekjempe grupper som IS og al-Qaida.

I valgkampen tok Trump også til orde for å nekte muslimer innreise til USA. Den nyvalgte presidenten har i ettertid snudd i saken og heller tatt til orde for en «ekstrem bakgrunnssjekk» for personer fra enkelte deler av verden.

Velgerne flokket seg ikke rundt Trump. De sviktet Clinton.

Men selv om Trump skulle tone ned retorikken ytterligere når han flytter inn i Det hvite hus, mener analytikere at mye skade allerede er skjedd.

– Militante vil fortsette å bruke de uttalelsene, sier Matthew Henman ved IHS Jane's om Trumps uttalelser fra valgkampen.

– Det viktigste poenget militante grupper, særlig IS og al-Qaida, bruker i rekrutteringen er å overbevise muslimer i den vestlige verden om at Vesten hater dem og aldri vil akseptere dem som en del av samfunnet, sier Henman.