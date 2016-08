IS' øverste terror-koordinator skal være drept. Her er fire ting du bør vite.

Abu Muhammad al-Adnani var talsperson, nestkommanderende og øverste terrorist-trener i Den islamske stat (IS). Nå melder terrororganisasjonen selv at han er drept. Dødsfallet er ikke bekreftet av andre kilder.

Hvem var han? Hva vet vi egentlig om rollen han hadde i terrororganisasjonen? Kan vi være sikre på at han er død? Var han, slik noen medier melder, involvert i terrorangrepene i Paris i november i fjor? Denne artikkelen forsøker å svare på disse spørsmålene. Her er fire ting du bør vite om Abu Muhammad al-Adnani.

1. Skal ha møtt al-Baghdadi i amerikansk krigsfangenskap

Taha Sobhi Falaha, som han egentlig heter, ble født i Idlib-provinsen nord i Syria. Han skal ha kjempet mot amerikanskledede koalisjonsstyrker i Irak og antas å ha sittet en periode i amerikansk krigsfangenskap.

Det var angivelig mens han satt i amerikansk krigsfangenskap i Irak at han først møtte AbuBakr al-Baghdadi - den nåværende lederen og selvutnevnte kalifen i IS.

I 2014 ble al-Adnani kjent som IS’ offisielle talsperson. Det var han som først erklærte opprettelsen av det såkalte kalifatet i Syria og Irak. I august samme år ble han satt på amerikanske myndigheters liste over mistenkte terrorister.

2. Oppfordret «ensomme ulver» til å angripe Vesten

Al-Adnani var også i fronten for det enorme propagandamaskineriet i IS. Som talsmann figurerte han ofte i lydopptak, og flere ganger ha han oppfordret til terror i den vestlige verden.

I september for to år siden oppfordret han «ensomme ulver» til å gjennomføre terrorangrep i Vesten. PST viste til denne talen i en skjerpet trusselvurdering for Norge året etter.

Tilhengerne av terrororganisasjonen ble oppfordret til å ta i bruk alle midler i angrep på «de vantro». Eksperter mener flere terrorangrep de siste årene kan ha blitt inspirert av dette.

I mai publiserte IS et lydklipp, der al-Adnani angivelig ba sympatisører om å gå til angrep i hjemlandene sine under muslimers hellige måned, ramadan. Årets ramadan ble en av de blodigste i nyere tid.

3. Skal ha koordinert terrorangrep i Europa

IS har en egen avdeling der de trener opp soldater som skal sendes til Europa for å gjennomføre terrorangrep. På arabisk kalles denne gruppen Emni, og al-Adnani skal ha gått fra å være IS’ ansikt utad til øverste leder for avdelingen.

– Mannen bak alt sammen er Abu Muhammad al-Adnani. Han er lederen av Emni, og han leder spesialstyrkene også. Alt går tilbake til ham, sier den fengslede jihadisten Harry Sarfo til New York Times.

New York Times har fått tilgang til flere tusen etterretningsdokumenter fra blant annet franske, belgiske og tyske myndigheter som bekrefter Emnis rolle. Avdelingen begynte sin «eksport» av terrorister til Europa for to år siden, ifølge avisen. Terroristene bak angrepene i Paris i november i fjor skal ha blitt trent opp der. Krigere tilknyttet al-Adnanis avdeling skal også ha laget koffertbombene som ble brukt i angrepene i Brussel i påsken.

Al-Adnani skal ha hatt ubegrenset fullmakt til å hente potensielle terrorister fra hele IS-organisasjonen. Han skal også ha vært den som ga klarsignalet for planlagte angrep.

Den fengslede jihadisten Harry Sarfo hevder soldatene i gruppen fikk møte al-Adnani etter å ha fullført alle ti nivåer av treningsprogrammet, men at de måtte ha bind for øynene. På denne måten visste ikke engang al-Adnanis best trente soldater hvordan han så ut.

4. Meldingen om al-Adnanis død kan være falsk

Meldingen om al-Adnanis angivelige dødsfall ble først publisert av IS’ propagandanettsted Amaq. Ifølge meldingen skal han ha blitt drept mens han ledet militære operasjoner i Aleppo-provinsen. Meldingen siterte «en militær kilde».

Terrororganisasjonen har tidligere løyet om at sentrale medlemmer har blitt drept, og al-Adnandis dødsfall er ikke bekreftet fra andre kilder.

Sent tirsdag kveld bekreftet USA luftangrep mot en IS-toppleder i området, men topplederen ble ikke navngitt.

– Koalisjonsstyrker gjennomførte et luftangrep i Al-Bab i Syria, med en IS-toppleder som mål. Vi kartlegger fortsatt resultatene av operasjonen, sa en talsperson for det amerikanske forsvaret.

Senest i januar skal al-Adnani ha blitt skadet i et flyangrep i Irak og mistet mye blod. Siden mai i fjor har USA tilbudt en dusør på inntil 38 millioner kroner for informasjon som kan bidra i jakten på al-Adnani.