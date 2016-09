IS skal ha mistet siste holdepunkt på grensa til Tyrkia

IS ble kastet ut av de siste grenseområdene mellom Tyrkia og Syria søndag,. - IS har mistet kontakten med utenverden etter at de mistet sine siste grenselandsbyer, sier den britiske menneskerettighetsgruppen SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) ifølge nyhetsbyrået AFP.

Opprørere og islamist-fraksjoner støttet av tyrkiske tanks og krigsfly har inntatt flere landsbyer langs grensen etter at IS trakk seg ut. Dermed er ikke IS lenger til stede på grensen, sier gruppen.

Lørdag gikk Tyrkia over grensen og åpnet en ny front i Syria

Tyrkia satte i gang opeasjonen kalt «Eufrats skjold» 24. august. Målet var både IS og kurdiske styrker i Syria. Kurderne har vært nøkkelen til å drive jihadistene ut av andre deler av de tyrkisk-syriske grenseområdene.

