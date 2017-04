IS-sympatisør (39) er pågrepet etter Stockholm-attentatet

Saken oppdateres

Ifølge Aftonbladet har den pågrepne mannen uttrykt sine sympatier med terrororganisasjonen IS.

Mannen skal ifølge avisen være en usbeker, bosatt i en av Stockholms forsteder, men ikke i Märsta, der han ble pågrepet.

På Facebook har 39-åringen lastet opp propagandafilmer for IS, og likt et bilde av blodige ofre, tatt sekunder etter eksplosjonen under Boston maraton 15. april 2013.

39-åringen ble fredag kveld pågrepet i en politiaksjon. Mannen skal ha vært skadet og uttalt at han var «skyldig i attentatet i Stockholm».

Ødelagte klær og finlandshette

Klærne mannen hadde på seg skal ifølge avisen ha vært delvis revet i filler, med glassbiter hengende fast. Han skal også ha hatt en finlandshette.

Politiet opplyser at den pågrepne mannen stemmer overens med bildene av mannen som ble etterlyst. Politiet opplyser også at den etterlyste mannen knyttes til gjerningen i «rom og tid».

Politiet bekrefter

Etter pressekonferansen ved 21.30-tiden, sa poltiets talsmann mer konkret at den etterlyste mannen kunne knyttes til lastebilen.

– Vi bekrefter. En person er pågrepet for innblanding i det hele, sier Lars Byström, presetalsmann ved politiet i Stockholm.

Han bekrefter imidlertid ikke at mannen skal ha erkjent angrepet.

Firebarnsfar

Det er uklart hvor lenge mannen har bodd i Sverige. En kvinne som Aftonbladet hr vært i kontakt med, forteller at mannen har fire barn og at han jobber i byggebransjen.

– Jeg kan ikke tro at det er han som står bak. Han snaker aldri om politikk eller religion, det eneste han snakker om er å å skaffe seg flere jobber så han kan sende penger hjem til familien, sier kvinnen.

Ikke siktet

Det er ikke avklart om den pågrepne mannen faktisk er identisk med den som kjørte lastebilen.

– Det vet jeg ikke. Jeg vil ikke spekulere, sier Lars Byström, politiets presstalsmann til Aftonbladet.

– Vi kan holde ham i seks innen påtalemyndigheten må sikte ham, sier Byström.

Aftonbladet skriver at mannen skal ha blitt observert på overvåkingskameraer på Centralstationen og da han skal ha gått på et nordgående tog. Märsta er et tettsted i Sigtuna kommune, nord i Stockholms län, det er her flyplassen Arlanda ligger.

Identifisert

Ved 21.20-tiden bekreftet politiet at den pågrepne mannen er identifisert.

Mannen ble observert i en butikk i Märsta og oppførte seg på en måte som påkalte oppmerksomhet. Vitner kontaktet politiet som konfronterte mannen og deretter pågrep ham.

Pågripelsen skal ha skjedd ute på en vei.

Det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, ville på en pressekonferanse ikke kommentere om den pågrepne mannen er kjent av dem fra tidligere.

Politiet utelukker ikke at det kan være flere involverte i attentatet.

Forsatte politiaksjon

Etter pågripelsen rykket politiet inn med flere patruljer i et villaområde i Märsta.

Det er ikke kjent hva den fortsatte politiaksjonen egentlig betyr. Flere politipatruljer har tatt seg inn langs en vei som går gjennom skogen mot Steninge slott.

Terroretterforskning

Litt før klokken 19 fredag opplyste politiet i Sverige at det er innledet terroretterforskning etter angrepet mot kjøpesenteret Åhlens City i Stockholm fredag ettermiddag.

– Vi skal gjøre alt som står i vår makt for at de ansvarlige skal pågripes, sa Dan Eliasson, den svenske rikspolitisjefen, på pressekonferansen.

Lastebilen som ble brukt i angrepet ble stjålet midt i Stockholm sentrum kort tid før attentatet.

Gjerningspersonen skal ha hoppet inn i førerhuset mens sjåføren leverte varer til en kafé. Deretter kjørte bilen nedover den travleste gaten i Stockholm – Drottninggatan.

Maja Suslin/TT NTB scanpix

Klokken 14.53 ble politiet i Stockholm varslet om at en lastebil hadde kjørt på personer ved Åhlens City.

På en pressekonferanse klokken 17.45 sa politiet at de ikke visste hvem som kjørte lastebilen, eller om det var én eller flere som deltok.

Etterlyst

De viste imidlertid et bilde av en mann de ønsket å komme i kontakt med og som de ba melde seg.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen. Vi vil at denne personen selv, eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa politiets representanter på pressekonferansen.

Bildet viser en mann med hettegenser. Politiet ville da ikke si hvor bildet er tatt, men bekreftet at det var tatt i det samme området som angrepet skjedde, kort tid etterpå.