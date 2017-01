IS tar på seg skylden for terrorangrepet i Istanbul

SISTE: Den islamske staten (IS) tar på seg skylden for angrepet på en nattklubb i Istanbul Nyttårsaften, som krevde 39 menneskeliv. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

I en uttalelse fra IS heter det at «i en fortsette av de velsignede operasjonene som den islamske staten har mot beskytteren av korset, Tyrkia, så har en heroisk soldat fra kalifatet slått til mot en av de mest berømte nattklubbene hvor de kristne feirer sin frafallne helligdag».

BBC melder at gjerningsmannen skal ha avfyrt minst 180 kuler.

Mange av ofrene var fra arabisktalende land

IS legger altså vekt på at de har slått til mot en klubb der de hevder at kristne ferdes. Men den foreløpige oversikten over dødsofrene viser at svært mange av dem er fra land med en overvekt av muslimske innbyggere.

11 av dødsofrene er fra overveiende muslimske Tyrkia. Mange av de andre er fra arabiske land, hvor som kjent mange av innbyggerne er muslimer.

Suleyman Kaya / AP / NTB Scanpix

Ofrene hadde reist til Istanbul for å feire Nyttårsaften

Syv av de drepte var fra Saudi-Arabia og hadde reist til Istanbul for å feire nyttår, ifølge al-Jazeera.

Tre av de drepte var libanesiske statsborgere, melder Reuters. Syv andre libanesere ble skadet i angrepet, ifølge det nasjonale libanesiske nyhetsbyrået.

Bildene av to av ofrene, Elias Wardini og Rita Chami, er allerede blitt mye delt på sosiale medier. Et bilde som er lagt ut på Instagram viser at de koser seg i den tyrkiske storbyen bare timer før de ble drept.

Nyhetsbyrået AP har sendt ut et bilde fra hjemmet til Elias Wardini i Beirut, der søstrene sørger over tapet av broren.

Hussein Malla / AP / NTB Scanpix

Tre andre dødsofre var fra Irak. Det var to ofre fra henholdsvis Tunisia, blant dem en fransk-tunisisk kvinne, India, Marokko og Jordan, mens det var ett dødsoffer fra Kuwait, Canada, Israel, Syria og Russland.

Dødsofferet fra Israel var 18 år gamle Leanne Nasser fra den arabisk-israelske byen Tira. Hun var i Istanbul sammen med tre venninner for å feire nyttår. Levningene hennes vil bli fløyet hjem til Israel på mandag, melder Haaretz.

Israel flying home remains of Leanne Nasser, 18, Arab citizen killed in Istanbul attack https://t.co/QE3Tsd2cxG — Haaretz.com (@haaretzcom) January 1, 2017

– Det er med dyp sorg jeg har fått høre om det dødbringende angrepet mot en nattklubb i Istanbul der 39 mennesker ble drept, uskyldige ble såret og en canadisk borger ble berøvet livet, sa Canadas statsminister Justin Trudeau søndag.

Den ene av de to indiske ofrene, var Bollywood-produceren Abis Rizvi, melder Times of India.

Det er også flere utlendinger blant de 70 sårede. Norsk UD har ikke fått meldinger som tyder på at nordmenn er rammet av terrorangrepet.

REX/Shutterstock / REX/Shutterstock

Jakter på gjerningsmannen

Tyrkisk politi fortsetter jakten på gjerningsmannen bak angrepet på nattklubben.

Politiet tror mannen klarte å flykte i kaoset som oppsto etter at han hadde drept 39 mennesker og skadet 70 andre. Motivet for angrepet er så langt ikke kjent, men det rettes mistanke mot ekstremistgruppen IS, som allerede er koblet til to terrorangrep i Tyrkia i 2016.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier den typen grupper forsøker å skape kaos.

– De prøver å demoralisere innbyggerne våre og destabilisere landet vårt, sa Erdogan.

Det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK har tatt avstand fra angrepet, og PKK-leder Murat Karayilan har uttalt at de aldri ville hatt «uskyldige sivile som mål», skriver BBC.