IS truet med angrep for 10 år siden – nå hevder de å stå bak «komplekst og koordinert» terror i Teheran

Dette er første gang terroristorganisasjonen som kaller seg Den islamske staten hevder å stå bak angrep i Iran. Gruppen har tidligere ved en rekke anledninger angrepet sjiamuslimske mål i andre land. IS har kunngjort angrepet via sin kanal Amaq.

Både det iranske parlamentet i Teheran og Khomeini-mausoleet sør for byen er blitt angrepet.

Fem timer etter at angrepet på parlamentsbygningen ble innledet i morgentimene onsdag, gikk iranske myndigheter ut og sa at fire angripere er blitt drept og at hendelsen er over.

Minst 12 personer drept

Minst 12 mennesker er blitt drept, mens cirka 40 er blitt skadet i de to angrepene, sier sjefen for Irans nødsituasjonsdepartement, Pir-Hossein Kolivand, til den statlige TV-kanalen IRIB.

Ifølge Reuters sa iransk etterretning ved 11-tiden at de hadde avverget et tredje angrep. De advarte befolkningen i Teheran mot å bruke offentlig transport.

IS har lagt ut en video som de sier viser selve angrepet. I videoen kan man se to angripere. Den ene av dem sier: Takk Gud ... tror dere vi vil forsvinne».

BREAKING: #ISIS claimed its first attack in #Iran, reporting through 'Amaq that its fighters hit the Khomeini shrine & parliament in #Tehran pic.twitter.com/wEzmclapTe — SITE Intel Group (@siteintelgroup) June 7, 2017

Utenlandske angripere?

I videoopptaket som IS har sendt ut fra parlamentsbygningen kan det høres ut som om en av angriperne snakker engelsk. Opptaket starter med at noen sier ordene «hold on», altså «vent litt».

Så ser det ut til at en av angriperne skyter mot en mann som har forsøkt å søke ly på gulvet.

– Deretter resiterer en av angriperne vers fra koranen på et dannet klassisk arabisk. Det tyder på at angriperne ikke er iranere og til og med kan være vestlige personer som har lært arabisk og ikke har arabisk som morsmål, skriver Iran-kjenner og forsker Ali Alfoneh ved Atlantic Council i en e-post til Aftenposten.

Iranske myndigheter har foreløpig ikke sagt noe om angripernes identitet.

IS truet Iran tidlig

IS har systematisk forsøkt å oppfordre sunnimuslimer i Iran til å begå terrorangrep på vegne av gruppen, sier Alfoneh.

Grunnleggeren av det som senere ble kjent som IS, Abu Musab al-Zarqawi, truet allerede i juli for ti år siden Iran med angrep. Landet skulle få svi hvis de ikke sluttet å blande seg inn i Irak i løpet av to måneder.

Vil vise at de kan angripe i hjertet av Teheran

Flesteparten av Irans befolkning er sjiamuslimer og sterkt imot IS. Men cirka 9 prosent av befolkningen er sunnimuslimer. De fleste av dem bor i Irans mer perifere og fattigere landsdeler.

Folk i disse folkegruppene har tidligere blitt påvirket av utenlandske krefter til å begå terrorangrep i Iran, påpeker forsker Ali Afoneh.

Han sier IS på systematisk vis har forsøkt å mobilisere og oppildne Irans sunni-befolkning til å gjøre opprør mot sentralmakten og har til og med produsert persiskspråklig propaganda.

– Gitt de iranske sunnimuslimers dårligere sosioøkonomiske kår og utenlandske aktørers engasjement, er det overraskende at det er så relativt få terrorangrep i Iran, skriver Alfoneh i en e-post til Aftenposten. – Med dagens angrep i Teheran ønsker terroristene å vise at de kan slå til i Teherans hjerte og at angrepene ikke er begrenset til Irans periferiregioner.

Et komplekst og koordinert angrep

Det kan se ut til at IS har klart å rekruttere folk som har klart å ta seg inn i hjertet av Irans hovedstad og organisert det som ser ut til å være et komplekst og koordinert angrep, sier Iran-ekspert og forsker Emanuele Ottolenghi.

– Det er for tidlig å si hvordan Iran vil reagere, men jeg mistenker at Teheran vil bruke angrepet til å fremstille seg selv som en alliert med Vesten i kampen mot radikal Islam. Det er ganske ironisk, siden Iran er en nøkkelkomponent ved problemet og har oppildnet til sekterisk vold i regionen i årevis, sier han.

Iran anklaget for å være terrorens arnested

Den norske iraneksperten Sverre Lodgaard ser angrepet i Teheran som et angrep på den islamske republikken og det politiske systemet, et anslag mot republikkens grunnlegger og mot parlamentet.

– Kanskje var det inspirert av budskapet fra toppmøtet i Riyadh, som beskrev Iran som alle onders mor og som tok til orde for isolasjon av landet og regimeskifte, skriver Lodgaard i en e-post til Aftenposten.

– Kan Iran utnytte dette positivt, siden de nå på en måte blir trukket sterkere inn i kampen mot IS og USA og andre muligens må se på Iran som en alliert mot terror?

– James Mattis, USAs forsvarsminister, har ment at det eksisterer en stilltiende allianse mellom Iran og IS. Han har spurt, retorisk: Er det en tilfeldighet at Iran er det eneste landet IS ikke har angrepet? Det var galt den gangen han sa det, og det blir vanskelig å gjenta det nå, sier Lodgaard.

Iranerne lovpriste tryggheten

Under innspurten av det iranske presidentvalget i mai, som Aftenposten fulgte, var det svært mange velgere som ga uttrykk for at de følte seg trygge i Iran. De priste seg lykkelige over at man ikke behøvde å være bekymret over terrorangrep, slik man må i flere av nabolandene.

Denne følelsen av trygghet, ga seg også utslag i manglende sikkerhetstiltak. Under et valgmøte i Mashhad kunne Aftenpostens korrespondent spasere inn i en enorm folkemengde uten å se et eneste sikkerhetstiltak.