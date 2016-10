En uke ut i offensiven for å erobre storbyen Mosul i Nord-Irak tilbake fra Den islamske staten (IS), så har koalisjonen av irakske og kurdiske styrker fremdeles ikke kommet frem til bygrensen.

Noe av årsaken er det mylderet av underjordiske tunneler som er blitt avdekket overalt der man har rykket frem.

Noen av dem er flere hundre meter lange og går fra et hus til et annet eller til og med fra en landsby til en annen. Ofte har de elektrisk belysning. Det er blitt funnet ammunisjonslagre, oppholdsrom og til og med kjøkken.

For at ingen skal se at en tunnel er blitt gravd ut, så blir de gjerne påbegynt under et hus. Jorden som blir gravd opp fra bakken, blir dumpet inne i rommene i første etasje. Dermed er det ingen som befinner seg utenfor huset som kan se at her er det blitt laget en tunnel.

AZAD LASHKARI/Reuters/NTB Scanpix

En snikskytter kan dukke opp fra intet

Fordelene med tunnelene er mange. Det er tryggere, fordi soldatene kan operere i skjul for koalisjonens fly. Det blir lettere å få forsyninger, og en enkelt soldat kan bevege seg mellom flere forskjellige skyteposisjoner.

Journalister som har fulgt de irakske og kurdiske styrkene under fremrykkingen mot Mosul, har beskrevet hvordan de er kommet under beskytning i områder der de trodde de var trygge.

Det skjedde blant annet med fotografen Paul Hansen, som var på oppdrag for den svenske avisen Dagens Nyheter. Han ble i helgen truffet av to skudd, men ble reddet av den skuddsikre veste og hjelmen som han hadde på seg.

– Det er veldig uberegnelig her, noen ganger kan det de kaller «safe zones» være noe helt annet, sa Hansen til VG etter hendelsen.

BRAM JANSSEN/AP/NTB Scanpix

Det kan ta lengre tid å omringe byen

– Dette er en strategi som IS bruker for at motstanderen ikke skal kunne være sikker på at et område der de har rykket frem, er trygt, sier orlogskaptein Thomas Slensvik i Forsvarets høgskoles mediegruppe. – Dermed kan det ta lengre tid å nå frem til selve Mosul.

Slensvik har inntrykk av at den kurdiske peshmergaen og den irakske hæren tar seg tid til å sikre landsbyene de erobrer skikkelig, noe som bidrar til at det tar tid å nå frem til ytterkanten av Mosul og isolere byen.

Styrkene som har satt seg fore å erobre Mosul, kommer trolig også til å støte på problemet med tunnelene også inne i selve byen, noe som gjør at fienden plutselig kan dukke opp i et område som man trodde at man hadde sikret.

– Nå raste tunnelen sammen over soldatene

At tunnelene kan være svært farlige, fikk den danske journalisten Steffen Jensen og fotograf Anders Albjerg i dansk TV2 erfare da de i forrige uke ble med ned i en av tunnelen som den kurdiske Peshmergaen hadde funnet.

I det de to danskene står 10 meter nede i tunnelen, raser den nemlig ned over hodene på de kurdiske soldatene som er litt lenger fremme i tunnelen.

– Nå må jeg gå opp til kommandanten for å fortelle ham at soldatene hans er blitt fanget inne i tunnelen, hører vi den danske journalisten si på en video som ligger ute på TV2s nettsider.

Av TV-kanalens nyhetssak fremgår det at de kurdiske soldatene klarte å grave seg ut av den halvveis sammenraste tunnelen på egen hånd.