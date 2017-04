IT-sikkerhetfirma mener russisk etterretning kan ha hacket kampanjen til fransk presidentkandidat

Angrepet mot Emmanuel Macrons kampanje ble utført av «Pawn Storm», en gruppe som har etterlatt seg digitale fingeravtrykk som er de samme som den russiske etterretningstjenesten GRU.

Dette kommer frem i en rapport fra det Tokyo-baserte IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro. Den ble presentert tirsdag.

Digital-sjef for Macron-kampanjen, Mounir Mahjoubi, sier at angrepene var alvorlige, men at det ikke var noe som ble avslørt.

– 160 tilfeller av elektronisk spionasje

Den samme gruppen av hackere, også kjent som Fancy Bear, APT 28 og Sednit, er tidligere utpekt som ansvarlige for å ha hacket Det demokratiske partiets e-postkontoer i forbindelse med det amerikanske presidentvalget, men også den tyske forbundskansler Angela Merkel og hennes parti CDU, samt den franske TV-stasjonen TV5 Monde, ifølge rapporten fra Trend Micro.

Rapporten skal ha vært laget helt uavhengig av Macrons kampanje. Den lister opp 160 ulike tilfeller av elektronisk spionasje overfor en rekke ulike mål, skriver The Japan Times News.

Flere forsøk

Det har ved flere anledninger vært hevdet at Russland har forsøkt å påvirke det franske valget. Ifølge rapporten skal Pawn Storm ha laget falske nettsider som er skapt for å stjele passord til e-postkontoer fra folk i Macrons politiske kampanje, En Marche!

SPUTNIK / Reuters / NTB scanpix

Macron har i valgkampen vært en av de mest skeptiske til Russland og Putin. Han har, i motsetning til sin motkandidat Marine Le Pen, støttet EUs sanksjoner. Hun reiste for få uker siden til Russland og møtte president Vladimir Putin. Hennes parti, Nasjonal Front, har også tidligere fått et lån på 9 millioner euro i First Czech Russian Bank. En bank med nære forbindelser til Kreml.

Ikke endelige bevis

Guillaume Poupard, sjef for direktoratet for digital sikkerhet i Frankrike (Agence nationale de la sécurité des systems d'information, ANSSI), sier til Reuters at det er for tidlig å peke ut Russland som ansvarlig.

Trend Micro navngir heller ikke Russland direkte, men selskapets Feike Hacquebord sier til Reuters:

– Vi har sett at falske sider ble opprettet og at de elektroniske fingeravtrykk var de samme som for Det demokratiske partiet.

Amerikansk etterretning har hevdet at gruppen Pawn Storm var noe GRU sto bak og at hackingen av valgkampen i USA skjedde på ordre fra president Vladimir Putin.

Fire Eye, som er et nettkonsulentfirma, navnga også i januar Russland som det som sto bak hackingen av TV-stasjonen TV5 Monde, skriver EUObserver.

Kreml: Påstander i løse luften

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov avfeier rapporten fra Trend Micro.

– Hvilken hackergruppe? Dette minner meg om beskyldningene fra Washington. Dette er påstander som henger i løse luften, sa han tirsdag på en briefing.