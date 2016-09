Ikke bare positivt at vi dropper palmeolje

Butikker i Norge markedsfører produkter som palmeoljefrie, og det er stadig lenger mellom matvarer med palmeolje i butikkhyllene. Men det setter ikke en stopper for verdens palmeoljeprodusenter. Produksjonen er på vei opp.

Det truer regnskogen og urbefolkningen flere steder. Orangutanger i Indonesia er utrydningstruet delvis som følge av at produsenter av palmeolje kutter regnskogen.

Da skulle man tro at det bare var en gladsak om flere land fulgte Norges suksess med å kutte bruk palmeolje.

Men i en rapport laget av Agripol og bestilt av WWF i Tyskland, pekes det på at å kutte ut palmeolje ikke bare har positive effekter.

Fakta: Palmeolje Indonesia og Malaysia er de to desidert største produsentene av palmeolje. Palmeolje kan blant annet brukes i mat, kosmetikk og biodrivstoff. Det er også mer usunt enn raps-, soya og palmeolje. Årsaken er blant annet at det innholder mye mettet fett og kan øke kolesterolet. Palmeolje brukes for eksempel i sjokolade for å gi den lenger holdbarhet.

Derfor er palmeoljekutt problematisk

Andre oljer, som for eksempel soya, raps eller solsikke, kan erstatte palmeoljen i flere produkter. De er også sunnere.

Problemet er at det kreves mye større areal for å lage like mye olje.

Ifølge rapporten kan en få 3,3 tonn palmeolje per hektar, mens tilsvarende tall for solsikke, kokos og raps er 0,7 tonn. Og bare 0,4 tonn for soya.

Det ekstra arealet som må brukes for å få like mye solsikke- eller rapsolje, kunne heller blitt brukt til annen matproduksjon.

Noen fordeler med raps og solsikke

Raps og solsikke har likevel noen fordeler. De kan lettere vokse sammen med andre avlinger, også i Europa. Disse oljene, som kan erstatte palmeolje, er også mer klimavennlige.

Ilke Petersen i WWF Tyskland sier til Spiegel at for å løse problemet, må forbrukerne spise mindre ferdigretter, is, snacks og sjokolade.

Hun mener det ikke er noen forsvarlig måte å øke produksjonen av planteoljer på.

Dette sier Regnskogfondet

Regnskogfondet er de som i hovedsak har stått bak for å presse næringslivet til å kutte ut palmeolje. Ifølge dem er bruken av palmeolje i norske matvarer redusert med over to-tredjedeler.

Daglig leder Lars Løvold sier til Aftenposten at de er klar over problemstillingene som listes opp i rapporten.

– Men vårt utgangspunkt er at palmeolje har medført store ødeleggelser av regnskog, og at det er en kobling mellom produksjon av palmeolje og menneskerettighetsovergrep.

Løvold peker på at produksjon av palmeolje i seg selv ikke trenger være negativ.

– Men vi har stilt krav om «avskogingsfri» palmeolje, og mener at bransjen kan produsere palmeolje uten å ødelegge natur.

– Hva sier du til rapporten som viser at alternativene til palmeolje ikke er særlig bedre?

– Uansett hvilken olje som produseres, må vi stille krav til at dette ikke raserer regnskogen eller bryter urfolks rettigheter. Foreløpig har palmeoljeindustrien vært den desidert verste. Derfor er det viktig å sette søkelyset på denne, sier Løvold.

Det er uansett mulig å få mer bærekraftig produksjon av palmeolje, tror Regnskogfond-lederen. Da vil det være en vare de synes det er ok å kjøpe.

– Men dagens ekspansjonsplaner inn i stadig nye skogområder er ikke riktig vei å gå, verken for palmeolje eller andre matoljer.

PS! Denne uken kom det en nyhet som tyder på at Indonesia vil stoppe alle tillatelser til nye palmeolje-plantasjer de neste fem årene.