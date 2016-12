Indias utenriksminister raser mot Norge i barnevernskrangel

Indias ambassadør til Norge, Debraj Pradhan, hadde tirsdag et møte med Utenriksdepartementet om saken, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Anne Charlotte Fischer i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet overfor NTB.

Utenriksminister Sushma Swaraj krever at femåringen blir sendt tilbake til sine biologiske foreldre.

Nekter å akseptere

– Jeg nekter å akseptere at fosterforeldre kan ta bedre vare på et barn enn dets biologiske foreldre, sier Swaraj som tirsdag sendte ut flere twittermeldinger om saken.

– Fosterforeldre er helt kunnskapsløse om indisk kultur og våre matvaner, legger hun til.

Den norske ambassaden i Delhi har ifølge avisa India Today bedt indiske myndigheter om å vise selvbeherskelse og forsikret om at saken blir behandlet med «absolutt sensitivitet og forståelse».

En talsmann for ambassaden sier at barnevernssaker i Norge blir behandlet i henhold til barnevernsloven og FN-konvensjonen om barns rettigheter.

ritisk til barnevernet

Gutten skal ha blitt hentet i en barnehage i Oslo av barnevernet i midten av desember. Begge foreldrene er indiske, men faren og barnet skal ifølge Swaraj ha norsk statsborgerskap. De siste ukene har gutten bodd på et barnehjem utenfor Oslo, ifølge indiske medier.

India er et av landene som har stilt seg kritisk til norsk barnevern. I februar var India blant de over 20 landene der det ble arrangert demonstrasjoner mot barnevernet etter at et rumensk foreldrepar på Vestlandet ble fratatt omsorgen for sine fem barn.

Guttens mor har skrevet til indiske myndigheter og bedt om hjelp til å få sønnen tilbake, skriver nettavisa India Samvad.

– Sønnen min vil hjem, og han spiser ikke ordentlig. Jeg er takknemlig for all hjelp fra minister Sushma Swaraj, sier moren til avisa.

Tredje gang

Ifølge indiske medier er det tredje gang på fem år at indiske foreldre i Norge er blitt fratatt omsorgen for sine barn av barnevernet. I 2011–2012 havnet en norsk barnevernssak på topp i indiske medier da et foreldrepar ble fratatt omsorgen for sine to barn på grunn av mishandling.

Saken førte til sterkt diplomatisk press for å få barna tilbake til India. Etter en lengre strid som endte i Stavanger tingrett, ble det besluttet å overlate omsorgen for barna til en onkel i India.

I 2011 ble et indisk foreldrepar fratatt omsorgen for sine to barn på ett og tre år. Etter at indiske myndigheter tok opp saken med Norge, fikk foreldrene omsorgen tilbake, skriver India Today.

Det Norge mener er barnemishandling, kaller India kulturforskjeller, skrev Aftenpostens Mala Naveen i 2012.