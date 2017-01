Indisk minister skyldte på vestlige klær for overgrep

– Disse uheldige angrepene er en konsekvens av at kvinner kler seg i vestlige klær. De tar ikke bare opp vestlig tankegang, men også vestlig klesstil, så det er ikke rart at slike ting skjer, sa innenriksminister i delstaten Karnataka, der Bangalore er regionshovedstad, G Parameshwara, i etterkant av hendelsene.

Politiet har ennå ikke pågrepet noen for bølgen av vold og overgrep under nyttårsfeiringen i byen.

Parameshwara er av flere fordømt for uttalelsene sine. Indias viseinnenriksminister Kiren Rijiju betegner uttalelsene som uansvarlige, mens Lalitha Kumaramangalam, leder for Indias nasjonale kommisjon for kvinner, mener Parameshwara burde gå av.

– Jeg vil spørre denne ministeren: er indiske menn så patetiske og svake at de mister kontrollen når de ser en kvinne i vestlige klær på en festdag? spør Kumaramangalam ifølge nyhetsbyrået Press Trust of India.

India blir ofte kritisert for den høye graden av vold mot kvinner. Oppmerksomheten om problemet økte etter at en student ble gjengvoldtatt på en buss i New Delhi i desember 2012. Hun døde senere av skadene. (©NTB)