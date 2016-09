Indiske aviser: Lærer knivstukket av to elever. Elevene skal ha vært midlertidig utvist.

Ifølge skoleledelsen ble hindilæreren Mukesh Kumar (45) knivstukket på mandag og døde tirsdag av skadene, skriver hindustantimes.com.

Elevene, som er 17 og 18 år, går på videregående i Nangloi i New Delhi. Flere elever var vitne til hendelsen, melder indiske medier. Det verserer imidlertid flere versjoner om selve hendelsesforløpet.

Etter knivstikkingen skal elevene ha løpt fra åstedet. Medstudenter varslet politiet, skriver indianexpress.com.

Elevene skal være pågrepet, skriver Tribune

Flere lærere demonstrerte tirsdag for bedre sikkerhet for lærere. Mange av dem hevder at de blir truet av elever som har strøket på eksamen eller som er blitt straffet for sitt høye fravær, skriver ndtv.com og nyhetsbyrået Asian News international.

– Vi blir truet av elever. Nå frykter vi for våre liv, sier en annen lærer til hindustantimes.com.