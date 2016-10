Ingen blokk fikk klart flertall på Island

Mange trodde at Piratpartiet ville få rundt 20 prosents oppslutning basert på de gode meningsmålingene. Men da opptellingen etter lørdagens valg var avsluttet søndag, viste det seg at partiet måtte nøye seg med 14,5 prosents oppslutning og ti av Alltingets i alt 63 plasser.

Det er likevel langt flere enn de tre plassene partiet har hatt siden valget i 2013, og stemningen under partiets valgvake i Reykjavik var høy, ifølge Tale Haugbjørk Østrådal, som leder de norske piratene, og som fulgte opptellingen i Reykjavik.

Frank Augstein / TT / NTB Scanpix

– Vi som bevegelse er styrket også internasjonalt. Dette viser at det vi driver med, ikke bare er idealisme og utopi, sier Østrådal til NTB.

På forhånd hadde Piratpartiet drøftet et regjeringssamarbeid med to partier på venstresiden og ett sentrumsparti, men firepartikoalisjonen mangler fem plasser i Alltinget til å få rent flertall.

Overraskelse

Det var på forhånd ventet at velgerne ville straffe regjeringspartiene hardt etter Panama Papers-avsløringen, som tvang statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson til å gå av i april.

Men Selvstendighetspartiet gjorde det overraskende bra. Partiet fikk 29 prosent av stemmene og fikk dermed 21 plasser i Alltinget, to flere enn ved valget i 2013.

GEIRIX / X03849

Samtidig fikk Fornyelsespartiet, som ble dannet av utbrytere fra Selvstendighetspartiet tidligere i år, hele 10,5 prosents oppslutning.

Verre gikk det for Fremskrittspartiet (tilsvarende norske Senterpartiet), som sitter i regjering med Selvstendighetspartiet. Med 11,5 prosents oppslutning fikk det kun åtte plasser – elleve plasser færre enn nå.

Dermed mangler det borgerlige regjeringsalternativet tre plasser for å kunne danne en flertallsregjering.

Valget ble fremskyndet da statsministeren ble avslørt av Panama Papers.

– Bølge av endring

Til tross for at Piratpartiet gjorde det langt dårligere enn meningsmålingene tilsa, uttrykker partileder Birgitta Jónsdottir stor glede over resultatet.

– Vi er veldig fornøyd. Uansett hva som skjer, har vi skapt en bølge av endring i det islandske samfunnet. Resultatene er kjempebra, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Ett annet parti som har grunn til å være fornøyd, er Det grønne venstrepartiet, som fikk 15,9 prosents oppslutning og ti plasser i Alltinget.

Det er langt mer enn det andre partiet på venstresiden, Sosialdemokratene, som kun fikk 5,7 prosent av stemmene og tre plasser i Alltinget. Sentrumspartiet Lys framtid fikk på sin side fire plasser og 7,2 prosents oppslutning.

Frammøtet i lørdagens valg var 79,2 prosent, noe som er historisk lavt på Island.

Under valget i 2013 deltok 81,4 prosent av velgerne. (©NTB)