Ingen trodde skilsmissen skulle bli lett. Men etter katastrofemiddagen i London er klørne ute.

– La oss gjøre Brexit til en suksess, sa den britiske statsministeren Theresa May til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

De to spiste middag sammen forrige onsdag i statsministerboligen i Downing Street 10 i London. I etterkant er måltidet blitt kjent som «katastrofemiddagen».

– Brexit kan aldri ble en suksess, svarte Juncker.

Dagen etter ringte han den tyske kansleren Angela Merkel og fortalte at May «lever i en annen galakse». Merkel videreformidlet dette, noe innpakket, i en tale til riksdagen. Så, noen dager senere, dukket en detaljert beskrivelse av middagen mellom EU-presidenten og May opp i en tysk avis.

Britene mistenker at det er Junckers stab som står bak lekkasjen. En uke etter middagen slo Theresa May tilbake med harde beskyldninger mot sine kolleger på andre siden av kanalen. «May erklærer krig mot Brussel», skrev The Guardian på førstesiden torsdag.

– Det er noen i Brussel som ikke ønsker å se disse forhandlingene lykkes, sa May og beskyldte europeiske politikere for å komme med trusler og forsøke å påvirke det britiske valget, som skal holdes 8. juni.

Her er noen av de viktigste spørsmålene om Brexit-prosessen mellom EU og Storbritannia akkurat nå:

Hvordan skal forhandlingene foregå?

Theresa May insisterer på at hun skal forhandle direkte med sine EU-motparter. Det sier EU er uaktuelt. De mener samtalene skal føres av sjefforhandler Michel Barnier og hans britiske motpart, mest sannsynlig Brexit-minister David Davies. EU ønsker at Barnier og Davies skal forhandle én uke i måneden for å få fortgang i prosessen.

– Den ene parten kan ikke diktere hvordan vi skal forhandle, sa Davies og la til at han vil støtte May i hennes krav.

HANNAH MCKAY / REUTERS

Hvem tar regningen?

EU og Storbritannia krangler om hvem som skal ta regningen for skilsmissen. EU forlanger at britene skal dekke alle kostnadene med å løsrive seg fra unionen – en regning som kan bli på 100 milliarder euro, ifølge The Financial Times.

EU mener britene har økonomiske forpliktelse til unionen som de ikke kan komme unna, både fra prosjekter som er påbegynt, og fremtidige utgifter. Frankrike, Tyskland og Polen går i bresjen for kravene mot Storbritannia, som i praksis kan komme til å dekke utgifter lenge etter at Brexit er et faktum. Britene vil etter hvert få noe av pengene tilbake i form av inntekter og overføringer fra EU, skriver FT.

Theresa May har på sin side sagt at Storbritannia bare kan diskutere dette dersom de får en god handelsavtale.

Hva skjer med europeerne som bor og jobber i Storbritannia?

Under middagen med Juncker antydet May at dette spørsmålet kunne løses raskt, innen møtet i Europarådet i juni. Det førte til at Juncker dro to dokumentbunker opp av vesken. De veide rundt seks kilo og var tusenvis av sider hver. Bunkene var avtaler mellom EU og henholdsvis Kroatia og Canada. Junckers poeng var at Brexit krever en omfattende avtale og intense forhandlinger.

– Jeg tror du undervurderer dette, Theresa, sa Juncker, ifølge Frankfurt Allgemeine Zeitung.

En rapport fra tenketanken Institute for Government (IfG) konkluderte denne uken med at britene trolig ikke vil få en ny immigrasjonslov på plass innen to år, når løsrivingsperioden fra EU utløper.

Hva prøver Theresa May å oppnå?

Under middagen skal May ha spurt Juncker om Brexit kan skje etter modell fra Artikkel 36, som ga britene fritak fra Lisboatraktaten. Junckers svar var et kort «nei». Spanske El Pais kaller Mays taktikk og utfall mot EU «et sprang inn i mørket».

Retorikken både i Europa og i Storbritannia er blitt merkbart skarpere den siste tiden, og skjelvene etter «katastrofemiddagen» har rystet begge parter. May er i valgkampmodus og skal overbevise britene om at hun vil være en tøff forhandler. EU vil snart finne ut hvorfor hun er blitt kalt en «bloody difficult woman», sa May.

Skottlands førsteminister Nikola Sturgeon kalte Mays tøffe taktikk «uansvarlig».

– Brexit er for viktig til å bli brukt i et politisk spill, sa Labour-leder Jeremy Corbyn.