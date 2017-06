Innbruddstyven med fiskehatt rundstjal Londons rikeste

I mer enn ti år lekte han katt-og-mus med britisk politi.

Men sist mandag var spillet slutt for mannen som ble kalt «The Wimbledon Prowler», melder The Times (bak betalingsmur).

Da ble han pågrepet mistenkt for å være det britiske aviser har døpt «en énmanns innbruddsbølge».

Tilnavnet fikk han fordi han lusket rundt i den ikoniske tennisbanen Wimbledons rikeste nabolag nattetid, på jakt etter åpne vinduer eller ulåste dører.

Han skal også ha vært ekspert på å sette selv de mest avanserte innbruddsalarmer sjakkmatt. Et annet triks var å låse seg inn med kopinøkler mens folk lå og sov.

Ved ett av innbruddene fikk han med seg en safe med over 200.000 pund. Overvåkingskameraene fanget opp at han lempet skapet ut fra husets andre etasje, for deretter å rulle byttet gjennom hagen og ned til veien.

Ifølge London-politiet er 200 innbrudd et minimum av hva han skal ha stått bak. Mannen sjekkes nå opp mot over 400 innbrudd og innbruddsforsøk siden 2006.

Jaktet på de rikeste

Listen over 38-åringens tyverier inneholder kjente navn, blant andre Boris Becker og Nicolas Anelka.

Becker og hans kone Lilly fortalte i 2014 at de nå følte seg tvunget til å bygge om sitt hjem til en festning etter flere besøk av «The Wimbledon Prowler.»

Etter hvert satt også London-politiet med en bunke meget skarpe bilder tatt av huseiernes overvåkingskamera. Likevel fikk mannen, med en karakteristisk fiskehatt trukket godt ned over hodet, herje fra 2006 til nå i juni 2017.

I mars i fjor ble han av lokalavisen Wimbledon Guardian utropt til Englands mest notoriske innbruddstyv - i klassen for dem som alltid brukte fiskehatt...

Overvåkingskamera/ Metropolitan Police

Søkte kameraets oppmerksomhet

Han tok aldri trofeer eller kunst som var lett å spore. Kontanter var konge.

Og huseierne raste: de mistenkte både ektefeller, barn, hushjelper og au pairer for å ha stjålet pappas penger, skrev Daily Mail i mai for tre år siden.

I overvåkingsbildene og -videoene kan man se en tyv som elsket spillet med politiet som jaktet ham. Med en lommelykt i den ene hånden, og den andre brukt til å skjule nedre del av ansiktet, poserte han 24. januar 2014 i over 30 sekunder foran et kameraet på et fasjonable kjøkkenet i Wimbledon.