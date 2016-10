Intens jakt på syrer mistenkt for bombeplanlegging

Menneskejakten ble utløst av funn av opp mot en kilo sprengstoff i en leilighet i byen Chemnitz lørdag. Sprengstoffet som ble funnet skal være langt farligere enn TNT og selv små mengder kan gjøre stor skade. Ifølge politiet klarte Albakr så vidt å unnslippe da spesialstyrker gikk til aksjon.

Ber folk være forsiktige

– Vi leter etter den mistenkte, men vi vet ikke hvor han er eller hva han bringer med seg. Vær obs» skriver politiet på Twitter. Albakr er også ettersøkt i andre EU-land.

Søndag gikk spesialstyrker til aksjon mot en annen leilighet i byen og pågrep en mann som har antatt forbindelse til 22 år gamle Jaber Albakr. Det ble ikke funnet sprengstoff under aksjonen.

Albakr kom til Tyskland som flyktning fra Syria i februar 2015, ifølge Spiegel. Politiet sier det er uklart om han har forbindelse til ekstremistgruppen IS, men har ifølge DPA uttalt at han «kan ha islamistiske motiver».

Økt sikkerhet

Flere steder i Tyskland er sikkerheten økt søndag, og da spesielt på flyplasser og togstasjoner, skriver nyhetsbyrået DPA.

På Berlins flyplass Schönfeld er det ventet at de økte sikkerhetstiltakene varer fram til mandag. Blant annet blir biler og busser stoppet og gjennomsøkt av politiet. Politiet vil likevel ikke bekrefte opplysninger i magasinet Focus om at Tysklands store flyplasser skal være mål for den angivelige aksjonen.