Intense kamper i Raqqa mens IS kjemper for å beholde kontrollen

Raqqa er «hovedstaden» til terrorgruppen IS i Syria. Her befinner det seg trolig flere titalls nordmenn – kvinner og menn – som har sluttet seg til IS: mange av dem har fått barn, trolig bor det minst 40 norske barn i IS-kontrollerte områder i Syria og Irak.

Raqqa har vært hovedsete for IS siden gruppen i juni 2014 erklærte å ha opprettet et kalifat i deler av Syria og Irak.

Opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) gikk inn i Raqqa for en uke siden. Alliansen består av kurdiske og arabiske styrker og støttes av USA.

IS yter motstand

Da den gikk inn i Raqqa for en uke siden hadde den brukt flere måneder på å omringe bastionen til terrorgruppen IS. Siden har kampene økt i intensitet.

Jihan Sheikh Ahmed, en talskvinne for SDFs Raqqa-offensiv, sier at ekstremistgruppen yter stor motstand.

– Det er intense kamper. IS har omfattende bruk av miner og snikskyttere og noen ganger bilbomber, sier hun.

Fange i Raqqa

Norske Ruth Johansen var fange hos IS i Raqqa - sammen med sine fem barn - før hun greide å komme seg hjem til Norge. Her kan er A-Magasinets intervju med henne.

Fakta: Raqqa Hovedstad i provinsen Raqqa i Nord-Syria ved elven Eufrat, 90 kilometer fra Tyrkia og under 200 kilometer fra Irak. I mars 2013 inntatt av jihadister fra Jabhat al-Nusra (Nusrafronten), al-Qaidas fløy i Syria. I januar 2014 erobret av den ytterliggående jihadistgruppen Den islamske staten (IS), som drev Nusrafronten og opprørere fra Den frie syriske hær (FSA) ut av byen. Hovedsete for IS siden gruppen i juni samme år erklærte å ha opprettet et kalifat i deler av Syria og Irak. IS har innført et strengt islamistisk styre og håndhever en ekstrem tolkning av religiøse lover. Befolkningen er blitt terrorisert gjennom halshugginger, korsfestelser og annen brutal vold. IS har filmet overgrep og publisert dem i propagandaøyemed. Aktivister har i sosiale medier dokumentert store lidelser blant sivile. IS hindrer folk i å flykte.

Rett ved gamlebyen

SDF har klart å skaffe seg kontroll over en bydel vest i Raqqa og en annen bydel i øst. Nå står kampene om kontroll over Al-Senaa-bydelen som er siste bydel før man er inne i den innmurede gamlebyen.

Kampene i Al-Senaa fortsatte hele tirsdagen, opplyser talskvinnen.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder også om harde kamper mellom IS og SDF i Al-Senaa.

– Bydelen er ennå ikke helt under kontroll som følge av gjentatte angrep fra IS, ifølge SOHR.

Forskanset seg i gamlebyen

SOHR-leder Rami Abdulrahman uttaler at for SDF vil kontroll over Al-Senaa være militsens største seier til nå i kampen om Raqqa. Kontroll over denne bydelen vil føre SDF-styrkene inn i sentrum av gamlebyen, ifølge Abdulrahman.

Han tror de hardeste kampene vil finne sted nettopp i sentrum av Raqqa, der SDF vil møte motstand fra et stort antall IS-krigere som har forskanset seg i gamlebyen.

Det er også antatt at IS har gravd ut tunneler som del av Raqqas forsvarsnett under byen.