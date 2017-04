Internasjonal arrestordre på Kina-milliardær som hevder partitopper er korrupte

Statlige medier skriver at politisaken mot Guo (50) gjelder bestikkelse av en tidligere kinesisk viseminister for statssikkerhet, Ma Jian, med 60 millioner yuan (75,2 millioner kroner).

Det er fra tidligere vel kjent at Guo har hatt nære forbindelser med Ma, som arbeidet i kinesisk kontraspionasje før han ble anklaget for korrupsjon og fengslet ved årsskiftet 2014/ 2015.

Investoren og eiendomsutvikleren som på toppen av sin karrière var rangert som Kinas 73. rikeste person, avviser at han har bestukket Ma. Guo Wengui hevder at anklagene er politisk motivert og fremsatt av korrupte kinesiske ledere som frykter at han skal avsløre deres kriminelle handlinger.

Bli med styrtrike kinesere på shopping. Ferrari eller Maserati?

Alvorlige påstander om kinesiske ledere

Guo befinner seg nå i USA.

I et direktesendt kinesiskspråklig TV-intervju med Voice of America (VOA) onsdag fremmet han alvorlige påstander om noen av Kinas øverste ledere og deres familier, som han hevder kontrollerer store, kommersielle selskaper.

Påstandene er ikke dokumentert.

Press for å stanse intervju

Ifølge nyhetsbyrået Reuters la kinesiske myndigheter tidligere i uken press på VOA for å få kanalen til å la være å sende intervjuet.

Streamingen startet imidlertid som planlagt, men ble adskillig kortere enn de tre timene det på forhånd var kunngjort at programmet skulle vare.

Etter én time og tyve minutter sa plutselig en av VOAs medarbeidere at det var nødvendig å avslutte, av «visse årsaker».

Kanalen avviser at sendingen ble stanset etter press fra myndigheter. En talskvinne hevder at det aldri var meningen at intervjuet med Guo skulle vare mer enn én time, og at den brå avbrytelsen kom på grunn av «en misforståelse.»

Lover å intensivere sin kampanje

Reuters har henvendt seg til Interpol med spørsmål om Guo Wengui-saken, men har fått til svar at organisasjonen aldri gir kommentarer om enkeltsaker eller individer, unntatt i helt spesielle tilfelle, og da med det aktuelle medlemslands tillatelse.

Guos kommentar til arrestordren er at han ikke kan pågripes og utleveres til Kina siden han ikke lenger er kinesisk borger, men derimot har amerikansk pass.

– Dette vil bare få Wengui til å kjempe enda mer besluttsomt, helt til slutten, mot disse dårlige menneskene. Dette er bare en begynnelse! melder Guo på Twitter, uten å gå i detalj om sine videre planer.

Forretningsmannen har tidligere markert sin støtte til Kinas stats- og partisjef, men har også karakterisert deler at Xi Jinpings antikorrupsjonskampanje som «en politisk heksejakt». 50-åringen forlot hjemlandet i 2015, etter at det velrenommerte kinesiske Caixin media hadde publisert en omfattende kartlegging av hans politiske forbindelser, forretningsavtaler og røffe håndtering av rivaler.

Korrupte kinesere tør ikke lenger spille bort pengene

CARLOS BARRIA / REUTERS/NTB scanpix

Guo har medlemskap i USAs president Donald Trumps eksklusive Mar-a-Lago-feriested i Florida, der Trump og Xi møttes tidligere denne måneden.

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/jorgenlohne